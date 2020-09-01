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Медведи ловят рыбу на реке вместе с людьми

Медведи ловят рыбу на реке вместе с людьми (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 08:08
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   животные   медведи   медведь   прикол   река   рыбак   
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Довольно храбрый мужчина не побоялся приблизиться к медведям, которые ловивли рыбу на реке.

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Метки: видео   дикие животные   животные   медведи   медведь   прикол   река   рыбак   
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15  комментариев
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
А потом таким смельчакам руки пришивают
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7k
Голос Вселенной 10 минут назад
А ведь не все показали... Вот что осталось за кадром...

Ссылка youtu.be
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0
pinbalist 44 минуты назад
Глупые личности
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17k
BiZ 45 минут назад
а че, рыба настолько вкуснее человека?
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6k
Женя 47 минут назад
Рыбу ловят медведи
А мужики браконьерничают
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852
Andrey G Женя 36 минут назад
Я тоже сразу о признании в браконьерстве подумал. Ментыционеры, закрывайте фигки, открывайте фэйсИД и вот вам одно дело в опилку. Не благодарите.
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6k
Pillin Alex 47 минут назад
Сеть то зачем было снимать...
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2k
AMD 51 минуту назад
премия дарвина
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676
Сергей Дусаков 59 минут назад
До первого, отбитого на всю башку, медведя.
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2k
Михаил Сергей Дусаков 15 минут назад
Медведи не люди, они бывают отбитыми только когда очень голодны или когда медведица с медвежатами (которой там нет).
Ребятам конечно поостеречься немного и не лезть к ним так близко, но в принципе ничего страшного - люди к ним не лезут, медведи к людям, еды много и её всем хватает. Просто люди не в первый раз видят мишек, знают чего можно и чего нельзя делать. Жил долгое время на камчатке, знаю.
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28k
Головасыр коричнештанник Час назад
железные яйца у мужиков
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983
Vladimir Taranovich Час назад
мужик, наверное, ОЧЕНЬ быстро умеет бегать
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24k
Fat Lynx Vladimir Taranovich 54 минуты назад
не-а, напарник хромает
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3k
rutt 2 часа назад
А чего, сети у нас теперь в законе?
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