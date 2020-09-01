Медведи ловят рыбу на реке вместе с людьми

Довольно храбрый мужчина не побоялся приблизиться к медведям, которые ловивли рыбу на реке.
Присутствует ненормативная лексика!
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А мужики браконьерничают
Ребятам конечно поостеречься немного и не лезть к ним так близко, но в принципе ничего страшного - люди к ним не лезут, медведи к людям, еды много и её всем хватает. Просто люди не в первый раз видят мишек, знают чего можно и чего нельзя делать. Жил долгое время на камчатке, знаю.