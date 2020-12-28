Хитрый кот напал на поймавшего птицу конкурента и отобрал трофей

Житель Бразилии стал свидетелем короткой кошачьей схватки. Дворовая кошка забралась на пальму и поймала птицу, однако хищница недолго радовалась своему счастью.
Случайный прохожий запечатлел, как бездомная кошка забралась на пальму и застала врасплох птицу, не успевшую улететь от грозной хищницы.
Судя по кадрам драматичного сюжета, радость от пойманной пернатой добычи у кошки была недолгой и подстерегавший у подножия дерева рыжий кот напал на охотницу и силой отобрал у неё трофей.
Судя по кадрам драматичного сюжета, радость от пойманной пернатой добычи у кошки была недолгой и подстерегавший у подножия дерева рыжий кот напал на охотницу и силой отобрал у неё трофей.
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