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Сообщество Без кота и жизнь не та 748 постов • 343 подписчика подписаться
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Хитрый кот напал на поймавшего птицу конкурента и отобрал трофей

Хитрый кот напал на поймавшего птицу конкурента и отобрал трофей (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 09:56
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: бразилия   видео   животные   коты   кошки   наглость   приколы   птицы   
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Житель Бразилии стал свидетелем короткой кошачьей схватки. Дворовая кошка забралась на пальму и поймала птицу, однако хищница недолго радовалась своему счастью.

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Метки: бразилия   видео   животные   коты   кошки   наглость   приколы   птицы   
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6  комментариев
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10k
Serg2001 2 часа назад
И кличка у него Чубайс...
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Эд Полчаса назад
Хитрый кот напал на поймавшего птицу конкурента и отобрал трофей
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768
ВазгенСемёнович 53 минуты назад
Черный работяга, а рыжий политик, бизнесмен или бандит... разница в форме, но не в содержании...
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29k
Alex Час назад
Прям как наши чиновники
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
не трудовая добыча
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26k
Fat Lynx 2 часа назад
Кот - капиталист...
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