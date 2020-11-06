Морской лев высказал свое недовольство разбудившему его туристу

У побережья американского города Ньюпорт-Бич парень обнаружил морского льва, уснувшего на лодке. Автор решил воспользоваться возможностью и погладить животное, однако внезапное прикосновение разбудило и испугало млекопитающее.
Морской лев спрыгнул в воду, а затем начал ругаться в сторону разбудившего его парня.
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