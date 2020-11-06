FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9076 постов • 1128 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Морской лев высказал свое недовольство разбудившему его туристу

Морской лев высказал свое недовольство разбудившему его туристу (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2020 13:22
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   морской лев   прикол   реакция   юмор   
1012
1
1
У побережья американского города Ньюпорт-Бич парень обнаружил морского льва, уснувшего на лодке. Автор решил воспользоваться возможностью и погладить животное, однако внезапное прикосновение разбудило и испугало млекопитающее.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   морской лев   прикол   реакция   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
bum-bum 3 часа назад
пи-до-ра-с, пи-до-ра-с - кричал морской лев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Элек Мек 14 минут назад
Негодование котика не подлежит переводу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Атеист 3 часа назад
Ну жди теперь.. нассыт, котик, в тапочки!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sterling Malory Archer 3 часа назад
Непкреводимый фольклёр ) Надо бы его забикать, дети смотрютъ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
леща ему ластой))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая Оригинальная реакция пса на сюрстрёмминг Оригинальная реакция пса на сюрстрёмминг Собака сыграла в догонялки с курицей Собака сыграла в догонялки с курицей Пёс в последний момент передумал прыгать в воду Пёс в последний момент передумал прыгать в воду Оказывается, пастушьи коты тоже существуют Оказывается, пастушьи коты тоже существуют
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

508174



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь будущего ребенка
4
204
Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь...
Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса
4
177
Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Когда немного пригорело
0
10
Когда немного пригорело
Как используют современную военную технику
0
16
Как используют современную военную технику
Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса
Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#история#кино#россия#дети#подборка#gif#новости#актеры
#фото#животные#разное#авария#сша#автомир#Душевное#абсурд#СССР#в мире
#прикол#интересно#интересное#дтп#автомобили#авто авария#прикольные#маразм#Трамп#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться