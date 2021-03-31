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Boston Dynamics представила нового робота под названием Stretch - это новый прототип, предназначенный для автоматизации задач по перемещению ящиков на складах.
Робот представляет собой огромную руку с присоской — она способна перемещать в час до 800 ящиков весом до 23 кг каждый. Заряда роботу хватает на 8 часов, то есть на полноценный рабочий день. Запуск серийного производства намечен на 2022 год.
«Почта России» в своём твиттере обратилась к американской компании на английском языке и предложила сделать пилотный проект с новым роботом.
«Привет. Мы бы хотели сделать пилотный проект с вашим новым роботом-манипулятором на нашем предприятии — и уже отправили вам запрос на сайте. С нетерпением ждём вашего ответа!» — заявила компания.
«Привет. Мы бы хотели сделать пилотный проект с вашим новым роботом-манипулятором на нашем предприятии — и уже отправили вам запрос на сайте. С нетерпением ждём вашего ответа!» — заявила компания.
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