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Boston Dynamics демонстрирует складского робота-грузчика Stretch с щупальцами

Boston Dynamics демонстрирует складского робота-грузчика Stretch с щупальцами (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 09:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Boston Dynamics   BostonDynamics   видео   грузчик   робот   склад   
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Boston Dynamics представила нового робота под названием Stretch - это новый прототип, предназначенный для автоматизации задач по перемещению ящиков на складах.

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Метки: Boston Dynamics   BostonDynamics   видео   грузчик   робот   склад   
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1  комментарий
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Заряд бодрости 9 минут назад
пока не создадут робота, который сможет сажать и копать картоху, вся эта мышиная возня- лишь хайп
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Олег

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