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Гипнотическое видео: олени водят хоровод

Гипнотическое видео: олени водят хоровод (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 09:56
Сообщество : Животные
Метки: Ловозеро   Мурманская область   видео   квадрокоптер   олени   север   северные олени   
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Квадрокоптер снял с высоты блуждающих по кругу оленей в селе Ловозеро. Такое поведение животным диктует инстинкт самосохранения.

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Метки: Ловозеро   Мурманская область   видео   квадрокоптер   олени   север   северные олени   
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Доктор Джонс 54 минуты назад
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klf-777 Полчаса назад
на такое стадо нужно минимум два хороводовода и один хороводовед
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