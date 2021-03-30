Гипнотическое видео: олени водят хоровод

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Квадрокоптер снял с высоты блуждающих по кругу оленей в селе Ловозеро. Такое поведение животным диктует инстинкт самосохранения.
Самки с детёнышами и старые олени становятся ближе к центру, а молодые и сильные самцы кружат вокруг них, обращая рога в сторону врага. Таким образом у хищника снижаются шансы успешной атаки.
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