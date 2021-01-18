Мужчина с помощью меткого выстрела разогнал сцепившихся рогами оленей

К сотруднику из организации защиты диких животных в штате Канзас, США, обратился охотник, обнаруживший в лесу двух сцепившихся рогами оленей. Мужчина добрался до места и точным выстрелом разнял драчунов.
Мужчина спас оленям жизнь, отстрелив одному из них рог. Животные отделались испугом и спешно покинули место схватки.
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