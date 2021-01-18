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Мужчина с помощью меткого выстрела разогнал сцепившихся рогами оленей

Мужчина с помощью меткого выстрела разогнал сцепившихся рогами оленей (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 09:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   олени   олень   рог   рога   сша   
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К сотруднику из организации защиты диких животных в штате Канзас, США, обратился охотник, обнаруживший в лесу двух сцепившихся рогами оленей. Мужчина добрался до места и точным выстрелом разнял драчунов.

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Метки: видео   животные   олени   олень   рог   рога   сша   
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6  комментариев
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379
Рафаэль Час назад
Не надо этого делать, нельзя вмешиваться в эволюциб
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26k
Snork Snorkoff Рафаэль Час назад
О чем ты? Мы уже так обосрали всю эволюцию а планете, что оленем больше-оленем меньше, уже совершенно без разницы )
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2k
Mellivora 11 минут назад
Кээнзас,сэр......
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