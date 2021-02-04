Парни серьёзно подготовились к грядущим шашлыкам

Накануне мальчишника парни решили замариновать мясо. Ожидалось большое количество гостей и авторы выбрали очень нестандартную емкость для мяса.
Есть подозрение, что такого количества мяса не хватит на 20 мужчин.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина оказал другу медвежью услугу, когда решил помочь с ремонтом душевой лейки
- Муж купил машинку на пульте управления и решил сделать её полезной в быту
- Какие-то странные в вашем саду синицы
- Женщина угостила белку-шахтера орешками
- Минута философии от умудренного жизненным опытом кота
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...