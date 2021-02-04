FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Еда 1242 поста • 526 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда 
Парни серьёзно подготовились к грядущим шашлыкам

Парни серьёзно подготовились к грядущим шашлыкам (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 09:15
Сообщество : Еда
Метки: Юмор   видео   еда   маринад   мясо   прикол   шашлык   
2232
1
1
Накануне мальчишника парни решили замариновать мясо. Ожидалось большое количество гостей и авторы выбрали очень нестандартную емкость для мяса.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Юмор   видео   еда   маринад   мясо   прикол   шашлык   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Степан Алкоголик 2 часа назад
Лука маловато)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Минуту назад
Я так много никогда еще не делал. Явно бы с маринадом накосячил бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Aqueronte 10 минут назад
На 20 человек на пару дней нужно не меньше 2 кг на человека, итого 40-45 кг. Тут примерно и есть столько.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
996
Сергей 19 минут назад
Тоже мне новость, ванная уже давно стала в домашнем хозяйстве "Гастро-ёмкостью")))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
System 22 минуты назад
Закуска градус крадет. Набьете пузо, а пить куда? По полкило на брата и то с лишним. Кроме мяса ведь еще и рыбки и других деликатесов хочется. Ну а по сути, хозяин барин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Александр 39 минут назад
Какой-то странный у них мальчишник..:-))
Какой-то странный у них мальчишник..:-))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей А Час назад
И крабовый салатик
И крабовый салатик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Mike Snow Час назад
Если долгая пьянка, то я всегда рассчитываю по 1 кг/чел и это съедается. Больше - уже полные пуза и или жрать через силу или на завтра оставлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей Час назад
700 гр мяса на человека при условии что на столе больше ржать нечего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Зайцев Час назад
В смысле не стандартную емкость? Вроде это уже давно стандарт, ну может "стандарт №2" после 3-х литровика ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Александр Ломовицкий Час назад
на 12 человек мы делали 24 кг свинины и 5 кг курицы было 7 паков пива и 5 литров коньяка . хватило на пару дней но больше я столько мяса есть не буду . желудок реально остановился на второй день . вкусно но слишком много
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
726
Александр Туманов Час назад
Парни серьёзно подготовились к грядущим шашлыкам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
alexis Час назад
Перед этим там все помылись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей Васильев Час назад
Если у них столько закуски, то сколько у них водки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свет в темноте Алексей Васильев Час назад
а вот это хороший вопрос
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
482
Весельчак У Час назад
по 2 кг на рыло? до блевоты жрать будут или пока заворот кишок не получат! как свиньи, ей богу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
leto2016 Весельчак У 57 минут назад
Ну если пить два дня и третий на "протрезветь позавтракать и собраться" то норм. Предпологаю что кроме мяса еще есть другая еда, иначе да - свинство, есть один шашлык.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
panama Час назад
Я уже чувствую запах маринованного мяска)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
dima423 2 часа назад
бл да проще готового купить в мяснове каком нить чем столько мариновать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
zloykoyot dima423 Час назад
Покупное всегда будет хуже, там всё в дело идёт, обрезать ненужные жилки не будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
pynh 2 часа назад
Парни серьёзно подготовились к грядущим шашлыкам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию "Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию Муж купил машинку на пульте управления и решил сделать её полезной в быту Муж купил машинку на пульте управления и решил сделать её полезной в быту Креативная реклама с неожиданным финалом Креативная реклама с неожиданным финалом Когда-нибудь эти пранкеры дошутятся Когда-нибудь эти пранкеры дошутятся Какие-то странные в вашем саду синицы Какие-то странные в вашем саду синицы Мужчина устроил курьезный розыгрыш для своей жены Мужчина устроил курьезный розыгрыш для своей жены
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

528392



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Не вини её одну": всё про расставания
2
67
"Не вини её одну": всё про расставания
Самка или самец: половые различия у разных животных
2
99
Самка или самец: половые различия у разных животных
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мощнейший маслкар Dodge Challenger Hellcat получил колеса от повозки для лошадей
0
6
Мощнейший маслкар Dodge Challenger Hellcat получил колеса от повозки для лошадей
15 мест в США, которые считаются проклятыми
0
1
15 мест в США, которые считаются проклятыми
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#навальный#аварии#авто аварии#девушки#познавательно#картинки#природа
#фото#история#прикол#люди#новости#кино#позитив#Разное#война#коты
#интересно#интересное#дтп#Россия#СССР#суд#автомир#авария дня#подборка#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться