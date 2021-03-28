Мужик нашел в мусорке полмиллиона рублей

На камерах мужчина увидел, что выпавшие из его кармана деньги через несколько минут нашел неизвестный, подобрал и ушел. По данному факту было возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личность подозреваемого.



Так привлекут "счастливчика" (если конечно найдут), который нашел полмиллиона по статье?! Он же деньги на улице нашел...