Мужик нашел в мусорке полмиллиона рублей

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На днях в столичную полицию обратился 59-летний мужчина. Рассказывает: выносил, мол, мусор из офиса у бизнес-центра на Лесной улице (это район Белорусского вокзала, Центральный округ Москвы).
По возвращении обратил внимание, что пропала крупная сумма денег (525 тысяч рублей) , которая была в кармане. Полез смотреть камеры, которые снимают территорию около здания.
По возвращении обратил внимание, что пропала крупная сумма денег (525 тысяч рублей) , которая была в кармане. Полез смотреть камеры, которые снимают территорию около здания.
Карманные деньги в полляма
На камерах мужчина увидел, что выпавшие из его кармана деньги через несколько минут нашел неизвестный, подобрал и ушел. По данному факту было возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личность подозреваемого.
Так привлекут "счастливчика" (если конечно найдут), который нашел полмиллиона по статье?! Он же деньги на улице нашел...
Так привлекут "счастливчика" (если конечно найдут), который нашел полмиллиона по статье?! Он же деньги на улице нашел...
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Метки: мужик мусорка нашел повезло полмиллиона рублей
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С одной стороны ГК и УК подразумевает ответственность за присвоение найденных денег и нашедший должен приложить все возможные усилия, чтобы их вернуть - либо владельцу под расписку (если, к примеру, нашел бумажник, а в нем есть данные владельца, телефон, адрес и т.д.), либо обратившись в полицию.
Согласно ст 227 ГК ("Находка") он имеет право хранить найденное у себя до того, как владелец объявится.
С другой стороны, как доказать, что он нашел, поднял и присвоил именно деньги? На камере этого не видно.
Полицаям поболту - пришьют кражу. Это так же как и со всем, как например с найденными телефонами, банковскими картами, документами и прочее. Принесешь ментам и ты уже не сознательный гражданин, а первый подозреваемый, особенно если раз..бай/ка уже заяву накатал/а что у него/нее добро покрали, а не потерялось. Дураков хватает, а план полицаям никто не отменял.