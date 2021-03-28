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Мужик нашел в мусорке полмиллиона рублей

Мужик нашел в мусорке полмиллиона рублей (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2021 08:41
Метки: мужик   мусорка   нашел   повезло   полмиллиона рублей   
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На днях в столичную полицию обратился 59-летний мужчина. Рассказывает: выносил, мол, мусор из офиса у бизнес-центра на Лесной улице (это район Белорусского вокзала, Центральный округ Москвы).
По возвращении обратил внимание, что пропала крупная сумма денег (525 тысяч рублей) , которая была в кармане. Полез смотреть камеры, которые снимают территорию около здания.

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Метки: мужик   мусорка   нашел   повезло   полмиллиона рублей   
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3k
panama 2 часа назад
Привлекут ! Незаконное обогащение называется . Деньги то не его один хрен.
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10k
Агент Безопасной Национальности Иван Кемеров 2 часа назад
Ну да.
С одной стороны ГК и УК подразумевает ответственность за присвоение найденных денег и нашедший должен приложить все возможные усилия, чтобы их вернуть - либо владельцу под расписку (если, к примеру, нашел бумажник, а в нем есть данные владельца, телефон, адрес и т.д.), либо обратившись в полицию.
Согласно ст 227 ГК ("Находка") он имеет право хранить найденное у себя до того, как владелец объявится.
С другой стороны, как доказать, что он нашел, поднял и присвоил именно деньги? На камере этого не видно.
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15k
Н.Е. Верная 37 минут назад
Яндекс еда на велике чуть-чуть не успел
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15k
Александр Сучков 47 минут назад
Чувак пошел выбрасывать мусор, прихватив на всякий случай полляма из дома. Забавный перец))) типа за хлебом может сходить?)))
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15k
Александр Сучков 46 минут назад
и как надо старательно выбрасывать мусор, что бы из кармана выронить пачку?
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5k
Trenzel2003 Час назад
Заинтересуются конечно тем кто нашел. А я бы заинтересовался от куда пол ляма у чела что мусор выносил? Типа мама на сиги дала?
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3k
Shtoppi Час назад
<<Он же деньги на улице нашел...>>
Полицаям поболту - пришьют кражу. Это так же как и со всем, как например с найденными телефонами, банковскими картами, документами и прочее. Принесешь ментам и ты уже не сознательный гражданин, а первый подозреваемый, особенно если раз..бай/ка уже заяву накатал/а что у него/нее добро покрали, а не потерялось. Дураков хватает, а план полицаям никто не отменял.
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
забавно, ещё в лодку заглянул такой. ну мало ли ))))
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1k
Broscan 2 часа назад
Даже не знаю кого больше жаль
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39k
Александр 2 часа назад
Кто то мусор выносит с поллямом в кармане....
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17k
Нагайна Александр Час назад
Причём наличкой. Хотел шаурмы в ближайшем ларьке прикупить
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Иван Кемеров

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