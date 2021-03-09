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Инструктор в тире сработал на опережение

Инструктор в тире сработал на опережение (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 09:36
Метки: видео   инструктор   повезло   происшвествие   тир   
2274
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1
В тире мужчина неожиданно направил пистолет в сторону головы своего приятеля. Ответственный инструктор заметил это и выпроводил обоих.

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Метки: видео   инструктор   повезло   происшвествие   тир   
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8k
Клёст Час назад
)С такими ,,умными,, друзьями люди на этом свете не задерживаются))
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16k
Злобный Члегр 15 минут назад
Товарищ Сухов нервно курит в сторонке...
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15k
Александр 20 минут назад
Не друг- а лучший друг....
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10k
ss 21 минуту назад
Напомнило анекдот:
Баран и осёл нашли ружьё. Ходят вокруг и не поймут, что это такое. Потом осёл говорит: "Слушай, баран. Давай ты вот тут, где деревяшка будешь всё рассматривать, а я вот там, где две трубки. Потом друг-другу расскажем, что и как. Так мы быстрее поймём, что это за хрень такая".
Ну и, как словом, так и делом, стали разглядывать, да ощупывать. Баран, стало быть, со стороны приклада, а осёл дырки на стволе. Баран тыкал копытом, тыкал и нажал на спусковой крючок... Бабах,вспышка, гром, дым. Баран отпрыгнул в сторону, смотри, а осёл лежит трясётся, копытами конвульсивно дёргает... Тогда баран говорит обиженно: "Дурак ты! Одно слово - осёл. Лежит тут и ржёт, а я чуть в штаны не настрал!"
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1k
dan 22 минуты назад
С такими друзьями и враги не нужны.
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9k
Максим Час назад
Красавчик. У меня фантазия работает молниеносно. Я бы пока отнимал пистолет, надумал бы как меня на 100 лет в тюрьму прячут. И точно бы их одного из них отхерачил.
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30k
Alex Час назад
Отличная реакция. Наверно выгнали баранов из клуба.
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Alonso

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