Инструктор в тире сработал на опережение

2274
1
1
В тире мужчина неожиданно направил пистолет в сторону головы своего приятеля. Ответственный инструктор заметил это и выпроводил обоих.
Это же надо было до такого додуматься! Реакция инструктора на высоте.
Источник:
Ссылки по теме:
- Бессмертный инструктор по стрельбе в Бразилии
- Уборка снега с крыши пошла не по плану
- Инструктор спас новобранца от брошенной им же самим гранаты
- Детеныш тюленя спасся от голодных косаток
- Ледяные глыбы упали в считанных сантиметрах от женщины
Метки: видео инструктор повезло происшвествие тир
89
Понравилось89
Новости партнёров
Загрузка...
Баран и осёл нашли ружьё. Ходят вокруг и не поймут, что это такое. Потом осёл говорит: "Слушай, баран. Давай ты вот тут, где деревяшка будешь всё рассматривать, а я вот там, где две трубки. Потом друг-другу расскажем, что и как. Так мы быстрее поймём, что это за хрень такая".
Ну и, как словом, так и делом, стали разглядывать, да ощупывать. Баран, стало быть, со стороны приклада, а осёл дырки на стволе. Баран тыкал копытом, тыкал и нажал на спусковой крючок... Бабах,вспышка, гром, дым. Баран отпрыгнул в сторону, смотри, а осёл лежит трясётся, копытами конвульсивно дёргает... Тогда баран говорит обиженно: "Дурак ты! Одно слово - осёл. Лежит тут и ржёт, а я чуть в штаны не настрал!"