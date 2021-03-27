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Ремонт перфекциониста

Ремонт перфекциониста (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2021 08:58
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Перфекционист   видео   идеально   красота   ремонт   фото   
547
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Такой ремонт будет стоить дороже самой квартиры)

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Метки: Перфекционист   видео   идеально   красота   ремонт   фото   
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7  комментариев
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46k
Albert GER Час назад
Есть вопросы по электрике на полу...
ГОСТ уже отменили?
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5k
Trenzel2003 17 минут назад
Хозяин ЛОХ!
Так развести на не нужные фиговины, это мастерство!
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1k
Александр 23 минуты назад
Я вот не очень понял: На картинке розетки, к которым "будет подключаться бытовая техника" после стяжки пола окажутся за плинтусом?
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1k
Александр 18 минут назад
Та же картина в СУ: инсталляция унитаза уходит в стяжку пола? Или я чего-то не понимаю?
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2
Скиф Полчаса назад
В ремонте перфекциониста электрика сделана по потолку
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4k
hairov 42 минуты назад
Бюджет?!
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8k
Vacony 50 минут назад
красиво...
сколько по цене ? сколько км. провода ушло ?
Немного не понял, почему проводка то по полу, то по потолку...

И по канализации в конце - что такое аэратор ? И чем "хорошая" ревизия от простой отличается ?
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