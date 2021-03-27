Ремонт перфекциониста

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ГОСТ уже отменили?
Так развести на не нужные фиговины, это мастерство!
сколько по цене ? сколько км. провода ушло ?
Немного не понял, почему проводка то по полу, то по потолку...
И по канализации в конце - что такое аэратор ? И чем "хорошая" ревизия от простой отличается ?