Паук поймал в свои сети крохотную птичку

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На камеру был пойман массивный паук, который питался крошечной птичкой, застрявшей в его паутине.
Краснобровый астрильд был найден висящим лапками вверх на липкой паутине на заднем дворе в Джонс Ривер в Новом Южном Уэльсе, Австралия.
На кадрах можно разглядеть пернатое, весящее на паутине, с которым активно пытается разобраться паукообразное.
«Невероятно … паук словил птицу», — сказал человек, обнаруживший на заднем дворе своего дома попавшую в паутину птицу.
На кадрах можно разглядеть пернатое, весящее на паутине, с которым активно пытается разобраться паукообразное.
«Невероятно … паук словил птицу», — сказал человек, обнаруживший на заднем дворе своего дома попавшую в паутину птицу.
Источник:
Вернувшись позже, он обнаружил то, как пернатое уже поедало массивное восьмилапое существо.
«Это паук, который ест птицу или высасывает всё, что осталось», — отметил он.
Добавим, что рацион пауков этого вида обычно состоит из сверчков, кузнечиков, ящериц, лягушек, грызунов или птиц.
«Это паук, который ест птицу или высасывает всё, что осталось», — отметил он.
Добавим, что рацион пауков этого вида обычно состоит из сверчков, кузнечиков, ящериц, лягушек, грызунов или птиц.
Источник:
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