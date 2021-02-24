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Паук поймал в свои сети крохотную птичку

Паук поймал в свои сети крохотную птичку (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 08:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   добыча   живность   паук   паутина   птичка   фото   
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На камеру был пойман массивный паук, который питался крошечной птичкой, застрявшей в его паутине.

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Метки: видео   добыча   живность   паук   паутина   птичка   фото   
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