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Сообщество Без кота и жизнь не та 805 постов • 363 подписчика подписаться
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Фильтр в Snapchat превратил кошку в милого персонажа мультфильмов Disney

Фильтр в Snapchat превратил кошку в милого персонажа мультфильмов Disney (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 08:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   милота   прикол   снапчат   фильтр   
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В мобильном приложении Snapchat есть фильтр "Cartoon face", который добавляет людям мультяшные глаза и брови. Девушка решила попробовать применить фильтр на мордочку своей кошке и животное сразу же стало напоминать персонажа мультфильмов Disney.

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Метки: Юмор   видео   животные   милота   прикол   снапчат   фильтр   
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Mr.Adamson

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