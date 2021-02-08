Фильтр в Snapchat превратил кошку в милого персонажа мультфильмов Disney

В мобильном приложении Snapchat есть фильтр "Cartoon face", который добавляет людям мультяшные глаза и брови. Девушка решила попробовать применить фильтр на мордочку своей кошке и животное сразу же стало напоминать персонажа мультфильмов Disney.
В сети набирает популярность фильтр для программы Snapchat "Cartoon face". С ним кошки и собаки становятся похожи на персонажей мультфильмов Disney.
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