Забавная реакция мопса на стрижку когтей

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Очень эмоциональный мопс необычным образом высказал своё возмущение хозяйке, которая решила подстричь ему когти. Стоило ей только поднести кусачки к лапам, как питомец начинал испуганно кричать.
Когда драма - твоё второе имя.
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Другое дело, что это им не нравится.
Бывает, что даже "умирают" от этого: