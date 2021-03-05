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Забавная реакция мопса на стрижку когтей

Забавная реакция мопса на стрижку когтей (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 10:26
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   когти   мопс   прикол   собака   стрижка   
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Очень эмоциональный мопс необычным образом высказал своё возмущение хозяйке, которая решила подстричь ему когти. Стоило ей только поднести кусачки к лапам, как питомец начинал испуганно кричать.

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Метки: Реакция   видео   животные   когти   мопс   прикол   собака   стрижка   
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3  комментария
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V2.Smirnov 2 часа назад
Забавная? У собак, в отличие от людей, в когтях кровеносных сосуды и нервы - ему больно.
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7k
Андрей А V2.Smirnov Час назад
Не говори ерунды))) если правильно обрезать когти хоть кошкам, хоть собакам (до пульпы), никакой боли они не почувствуют.
Другое дело, что это им не нравится.
Бывает, что даже "умирают" от этого:
Ссылка www.youtube.com
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Feathery 13 минут назад
Мопс - это кряхтящий, пердящий и хрюкающий дед!
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