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Сообщество Треники&Вареники 6167 постов • 2871 подписчик подписаться
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Самый бюджетный вариант как быстро сменить пол с мужского на средний

Самый бюджетный вариант как быстро сменить пол с мужского на средний

Автор:
04 марта 2023 14:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Метро   Эскалатор   видео   падение   смена пола   черный юмор   эксперемент   
2731
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Парняга решил побороть эскалатор, но что-то пошло не по плану.

Короткое, но очень познавательное видео о том, как отсутствие здравого смысла и желание выпендриваться перед друзьями может привести и к печальному исходу.


Зачем он до середины спускался, нужно было сразу с "горочки" катиться.

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Метки: Метро   Эскалатор   видео   падение   смена пола   черный юмор   эксперемент   
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20  комментариев
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Хули, демакратия она такая )
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42k
turyst 19 минут назад
А всё потому, что он не использовал средства индивидуальной защиты!
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93
sky writer 40 минут назад
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410
Руслан 41 минуту назад
"Пьяному море по колено" Наши предки были умнее.. Да и я тоже предпочел бы лучше присесть на ступеньку эскалатора будучи в не алё.... А этот прям акробат! Там же специально от таких идиотов эти заборчики с рекламой стоят. Но Русские более суровые - на старых станциях у нас стоят фонари!!!!
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31k
Slonyash 42 минуты назад
Ума нет - считай калека...
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1k
КАКАнгел 43 минуты назад
А что объективно были другие варианты развития событий ? когда он начал творить хрень сразу было понятно чем кончится. просто другого и не могло быть.
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13k
кира 54 минуты назад
Блин, да что там средний пол, парень, похоже, шею свернул. Жесть!
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16k
Михаил Гривин 56 минут назад
Классный эскалатор. А у нас по центру фанерка голимая, проваливается, как только залезть пытаешься. Ещё и метробабка после этого атакует и линейных мусоров на помощь зовёт.
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10k
GROMOZEKA Час назад
Судя по видео он и транспортное средство сменит.
С ног на инвалидную коляску пересядет
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10k
ScorpionDS Час назад
Одноклассник рассказывал, что в его прошлой школе, на физкультуре парню почти оторвало яйца когда неудачно прыгнул через коня, его скорая забирала ...

Не знаю, может сейчас коней уже нет в школьной программе.
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8k
Copycat 2 часа назад
Чую дело было в пятницу вечером
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14k
Кот Скрипалей 2 часа назад
Два голубка сзади впечатлены...
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