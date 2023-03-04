Самый бюджетный вариант как быстро сменить пол с мужского на средний

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Парняга решил побороть эскалатор, но что-то пошло не по плану.
Короткое, но очень познавательное видео о том, как отсутствие здравого смысла и желание выпендриваться перед друзьями может привести и к печальному исходу.
Зачем он до середины спускался, нужно было сразу с "горочки" катиться.
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Не знаю, может сейчас коней уже нет в школьной программе.