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Годовалая девочка повредила палец на эскалаторе

Годовалая девочка повредила палец на эскалаторе

Автор:
14 февраля 2024 13:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Самара   Эскалатор   девочка   дети   падение   
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В Самаре маленькая девочка получила травму пальца на территории торгового центра. Ребёнок воспользовался тем, что мама отвлеклась и побежал на эскалатор.

Падение обернулось травмой. Девочку пришлось госпитализировать.

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Метки: Видео   Россия   Самара   Эскалатор   девочка   дети   падение   
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5  комментариев
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4k
Отвратительный Мужик 49 минут назад
Похоже мадам из средней азии так что не беспокойтесь у неё ещё 4 запасных ребёнка .
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11k
Борис Карабанов 37 минут назад
Владельца ТЦ отправить в лагеря года на три, за оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, тогда следующий раз подумает, как заботиться только о своём кармане в ущерб безопасности посетителей.
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