Годовалая девочка повредила палец на эскалаторе

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В Самаре маленькая девочка получила травму пальца на территории торгового центра. Ребёнок воспользовался тем, что мама отвлеклась и побежал на эскалатор.
Падение обернулось травмой. Девочку пришлось госпитализировать.
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