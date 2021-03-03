Когда ты состоишь в токсичных отношениях

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Как выглядят типичные токсичные отношения на примере котика и его хозяина. От любви до ненависти, как говорится, один шаг.
Очень доступное объяснение выражения "Токсичные отношения".
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2) то что киса покусывает (не кусает, кусают кисы по другому, это покусывает)
ну вот это высший признак любви у кис такой
1) кот вообще обратил на вас внимание (их величество соизволило)
2) вы удостоились что вам протянутую к кисе руку понюхали
3) кот "боднул" вас головой и потерся ухом
4) когда кот вас покусывает, ну это все! это как в мафии вы приняты в семью