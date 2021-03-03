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Сообщество Без кота и жизнь не та 823 поста • 366 подписчиков подписаться
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Когда ты состоишь в токсичных отношениях

Когда ты состоишь в токсичных отношениях (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 11:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Токсичные отношения   Юмор   видео   животные   кот   прикол   
523
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Как выглядят типичные токсичные отношения на примере котика и его хозяина. От любви до ненависти, как говорится, один шаг.

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Метки: Токсичные отношения   Юмор   видео   животные   кот   прикол   
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5  комментариев
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−6
Владимир Час назад
1) откуда выберете эти термины "токсичные отношения"? ну вот откуда!??

2) то что киса покусывает (не кусает, кусают кисы по другому, это покусывает)

ну вот это высший признак любви у кис такой
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9k
Михалыч Полчаса назад
"токсичные отношения"
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3k
VL Час назад
идиотское выражение
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−6
Владимир Час назад
градация хорошего отношения кошек
1) кот вообще обратил на вас внимание (их величество соизволило)
2) вы удостоились что вам протянутую к кисе руку понюхали
3) кот "боднул" вас головой и потерся ухом
4) когда кот вас покусывает, ну это все! это как в мафии вы приняты в семью
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