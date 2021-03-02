Дорвался: борьба с котом за кабачок

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Обожающий кабачки кот набросился на плод, специально оставленный хозяином в пакете на полу. Домашний хищник начал жадно поедать кабачок, словно до этого не ел целую неделю.
С таким истребителем кабачков не забалуешь!
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