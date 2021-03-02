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Дорвался: борьба с котом за кабачок

Дорвался: борьба с котом за кабачок (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 13:05
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   кабачок   кот   
423
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Обожающий кабачки кот набросился на плод, специально оставленный хозяином в пакете на полу. Домашний хищник начал жадно поедать кабачок, словно до этого не ел целую неделю.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   кабачок   кот   
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6k
Дмитрий Данилов 14 минут назад
Кот веган - горе в семье
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3k
GelmuT_nec 36 минут назад
Надо своему дать, может понравится)
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4k
ваня панкин Час назад
кот кабачкоман...
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