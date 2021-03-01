Упитанная дама и её неудачная попытка уехать с кавалером на мопеде

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Женщина переборщила с алкоголем и попросила своего приятеля подбросить её до дома на мопеде. Однако лишний вес сыграл с ней злую шутку.
Похоже, что без противовеса на руле тут не обойтись
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Метки: видео лишний вес падение толстушка фейл
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