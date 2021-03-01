FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11769 постов • 2583 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Упитанная дама и её неудачная попытка уехать с кавалером на мопеде

Упитанная дама и её неудачная попытка уехать с кавалером на мопеде (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 10:59
Сообщество : Юмор
Метки: видео   лишний вес   падение   толстушка   фейл   
1033
1
1
Женщина переборщила с алкоголем и попросила своего приятеля подбросить её до дома на мопеде. Однако лишний вес сыграл с ней злую шутку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   лишний вес   падение   толстушка   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Батончик с маком Час назад
лошадиных сил не хватает. тут только бегемотиные нужны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dusser 15 минут назад
Паренек еще ждет её. Я уже "козлил" бы оттуда, пока она поднимается. Явно же, что он не по своей воли с ней ехать собрался. Она ему угрожала, это факт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Племянник Путина Полчаса назад
верёвку на шею и пусть бежит за мопедом, пока не похудеет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Acu900 53 минуты назад
Не правильно он свою подругу посадил. Вот так надо, учись:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex Djeff 53 минуты назад
Судя по комплекции, она успешно применяет тактику богомола...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
pynh 57 минут назад
с пирожками она переборщила а не с алкоголем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Ватрушкин 58 минут назад
Толстые жизни важны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 Час назад
ясен куй, ее на тягаче надо возить а не на мопэде))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей Час назад
Она синяя в клоаку просто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Девушка пожалела, что оставила автомобиль в подземном гараже Девушка пожалела, что оставила автомобиль в подземном гараже Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи Беспечный лыжник едва не погиб, упав в яму с ледяной водой в Сочи Беспечный лыжник едва не погиб, упав в яму с ледяной водой в Сочи В Киеве на женщину рухнула глыба льда с крыши дома В Киеве на женщину рухнула глыба льда с крыши дома В Киеве куски льда со снегом рухнули на припаркованный в неположенном месте автомобиль В Киеве куски льда со снегом рухнули на припаркованный в неположенном месте автомобиль
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

948398



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях
1
127
Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях
30 детей с сердцами, полными доброты
0
65
30 детей с сердцами, полными доброты
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
1
47
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
Кому нужен Humvee, когда можно купить вместо него военный внедорожник Bowler
0
26
Кому нужен Humvee, когда можно купить вместо него военный внедорожник Bowler
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#прикол#приколы#подборка#девушки#позитив#интересное#сарказм#на различный вкус
#фото#история#животные#СССР#смешные#комментарии#сша#кино#сатира#Фотографии.
#интересно#картинки#люди#дети#прикольные#настроение#Россия#китай#смешно#война

На что жалуетесь?

Вернуться