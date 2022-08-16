Посетители контактного зоопарка спасли сотрудницу от аллигатора

Популярные мифы о цифровой безопасности

Женщина спасла свою собаку, провалившуюся под лед в бассейне

Отец совершил отчаянный прыжок через ограждение в бассейн, чтобы спасти своего сына

Невнимательность хозяйки чуть не привела к гибели собаки

Пожарные спасли мойщиков окон, застрявших на высоте 50-го этажа

Мужчина в последний момент спас пьяного болельщика, упавшего на рельсы