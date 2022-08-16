Посетители контактного зоопарка спасли сотрудницу от аллигатора

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В сети набирает популярность напряжённое видео, снятое в США в 2021 году. В контактном зоопарке города Уэст-Валли-Сити дрессировщицу неожиданно атаковал аллигатор. Хищник схватил женщину за руку и потащил в воду. На помощь сотруднице зоопарка пришли посетители.
Один из мужчин бросился в бассейн и сел на аллигатора. Второй посетитель помог женщине вылезти из воды. После своего спасение сотрудница объяснила главному смельчаку, как безопасно покинуть вольер.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не кричала, чтоб детей не пугать, вела себя так, как будто её каждый день цапают.
И потом не убежала сразу, а дождалась, пока мужик выйдет.
Я восхищён!!!
П - профессионал...
ну там к примеру, обвить ногами хвост и на удушающий...
зеленый - еще не все инстинкты пропил в клетке
мужик - прям МУЖИК.
баба - хоть и видно что перепуганная, все верно сделала, и вертелась как волчек чтоб с рукой остаться и команды мужику верные раздавала, это же она ему сказала сесть сверху на крокодила.