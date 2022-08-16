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Посетители контактного зоопарка спасли сотрудницу от аллигатора

Посетители контактного зоопарка спасли сотрудницу от аллигатора

Автор:
16 августа 2022 09:24
Сообщество : Животные
Метки: США   аллигатор   бассейн   видео   повезло   спасение   
3609
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В сети набирает популярность напряжённое видео, снятое в США в 2021 году. В контактном зоопарке города Уэст-Валли-Сити дрессировщицу неожиданно атаковал аллигатор. Хищник схватил женщину за руку и потащил в воду. На помощь сотруднице зоопарка пришли посетители.
Один из мужчин бросился в бассейн и сел на аллигатора. Второй посетитель помог женщине вылезти из воды. После своего спасение сотрудница объяснила главному смельчаку, как безопасно покинуть вольер.

Источник:

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Метки: США   аллигатор   бассейн   видео   повезло   спасение   
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31  комментарий
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37
Евген 7 часов назад
Контактный зоопарк,полный контакт.....
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2k
vasilykopkov 53 минуты назад
Мужик конечно молодец, но у девки стальные яйца.
Не кричала, чтоб детей не пугать, вела себя так, как будто её каждый день цапают.
И потом не убежала сразу, а дождалась, пока мужик выйдет.
Я восхищён!!!
П - профессионал...
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1k
naf-naf 3 часа назад
Мужик себя Крокодилом Данди прочувствовал
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91k
sapér Vodička 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
тов.Suhov 5 часов назад
Контактный, говоришь..? Ну дЫк, есть контакт!
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4k
Алекс Таворотов 5 часов назад
интересно, а если крокодила в какой-нибудь захват взять, удержать получиться?
ну там к примеру, обвить ногами хвост и на удушающий...
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4k
Алекс Таворотов 5 часов назад
все молодцы

зеленый - еще не все инстинкты пропил в клетке
мужик - прям МУЖИК.
баба - хоть и видно что перепуганная, все верно сделала, и вертелась как волчек чтоб с рукой остаться и команды мужику верные раздавала, это же она ему сказала сесть сверху на крокодила.
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7k
Сергей 6 часов назад
Тут только была основная опасность, что крокодил попытается открутить руку. Так что ему просто не дали крутиться.
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1k
Алексей Гулевич 6 часов назад
мужик конечно красава .... который запрыгнул ...
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−1
Lex Lem 6 часов назад
Красава!
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608
Вячеслав 6 часов назад
Вот дура, как только дверь открылась он уже давал понять что целоваться он не лезет!
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9k
Dabus 6 часов назад
Я слышал где-то (возможно по Дискавери), что для того что бы освободить жертву которую держит крокодил, крокодилу нужно надавить на глаза, т.к. мол при этом у него возникает некий зевательный рефлекс, и он автоматически раскрывает свою пасть
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2k
Инквизитор РФ 7 часов назад
Очкарик так нежно взял запястье у девушки типа подбодрить, дескать держись
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2k
Pill 7 часов назад
повезло всем.
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1k
Иван Иванов 7 часов назад
Мужик конечно молодец
Если еще и просто посетитель, а не работник зоопарка, то просто
респект
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1k
Бомбардир 7 часов назад
Крокодильчик же голодный...
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6k
soar 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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8k
КОСТЯН 7 часов назад
ибо некуй конечности совать куда не следует, если бы мужик не навалился на него, Генка бы кисть отвинтил за милую душу
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4k
GROMOZEKA 7 часов назад
Забыли покормить чемодан?
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6k
klop 8 часов назад
И что у них в инструкции так и написано, что когда тебя схватит за руку это чудо, просто нужно его зафиксировать и ждать когда отпустит? Других методов нема?
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27k
Андрей Иванов 8 часов назад
Геннадий просто соскучился по бабам. Чебурашка в отпуске
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