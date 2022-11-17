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Простые рабочие будни разработчиков симулятора козла

Простые рабочие будни разработчиков симулятора козла

Автор:
17 ноября 2022 11:01
Сообщество : Игромир
Метки: Goat Simulator   Прикол   Юмор   видео   козёл   симулятор   симулятор козла   
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Любите ли вы свою работу так, как разработчики игры "Goat Simulator 3". В коротком видео они продемонстрировали, как захватывали движения козла. Изображавшему животного мужчине приходилось бодать головой препятствия и совершать другие забавные действия.
В серии компьютерных игр "Goat Simulator" нужно управлять козлом, а главной целью является разрушение всего, что только можно на карте.

Источник:

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Метки: Goat Simulator   Прикол   Юмор   видео   козёл   симулятор   симулятор козла   
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3  комментария
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Copycat Час назад
неужели это реально такая крутая игра? я поглядел геймплей у стримеров и чет показалось что мне будет интересней поиграть в фалаут или перепройти елден ринг
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