Простые рабочие будни разработчиков симулятора козла

169
1
1
Любите ли вы свою работу так, как разработчики игры "Goat Simulator 3". В коротком видео они продемонстрировали, как захватывали движения козла. Изображавшему животного мужчине приходилось бодать головой препятствия и совершать другие забавные действия.
В серии компьютерных игр "Goat Simulator" нужно управлять козлом, а главной целью является разрушение всего, что только можно на карте.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Когда тебе не хватает реализма в компьютерных играх
- Женский футбол прекрасен
- Козел, который обожает запах благовоний
- Козел перегрыз провод микрофона во время интервью
- Миссия невыполнима: попытка спрятать запрещёнку до возвращения мамы
Новости партнёров
реклама