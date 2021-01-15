Эффектный сход снега с крыши

Очистка крыши в Японии с впечатляющим финалом. Рабочему, который ещё недавно расчищал площадку перед строением наверняка стало плохо после увиденного.
Ты туда не ходи, ты сюда ходи...
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