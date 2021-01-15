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Эффектный сход снега с крыши

Эффектный сход снега с крыши (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 09:49
Метки: Япония   видео   интересно   крыша   снег   
1389
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Очистка крыши в Японии с впечатляющим финалом. Рабочему, который ещё недавно расчищал площадку перед строением наверняка стало плохо после увиденного.

Источник:

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Метки: Япония   видео   интересно   крыша   снег   
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18k
сёмик патрик Час назад
Эффектный сход снега с крыши
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18k
Will2006 18 минут назад
У приятеля на даче так кота завалило на наших глазах. Мы думали, что всё, писец. Кот выбрался примерно в метре от места, где его завалило, живой и невредимый, правда неслабо [мат]
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18k
Will2006 17 минут назад
офигевший
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3k
Юра Гагарин Полчаса назад
а теперь, убирайте это всё
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7k
Клёст Час назад
Снег судя по всему мокрый и тяжёлый. Такой ,,прилёт,, и шею сломать может.
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31k
Опаньки Час назад
а теперь убирайте
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58k
Viktor Опаньки 7 минут назад
Ну не думаю, что япошки будут лопатами махать!

Ну не думаю, что япошки будут лопатами махать!
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34k
dima423 Час назад
ЛОШПЕТЫ ДАЖЕ НИКТО НЕ ВСТАЛ ПОД СНЕГ))
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