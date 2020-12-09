Необычная новогодняя этикетка бутылки Coca-Cola в Японии

Одна из самых дорогих и известных пищевых компаний в мире «The Coca-Cola Company» каждый год делает особенную ставку на рождественские и новогодние праздники. Например в некоторых странах были ограниченной серией выпущены бутылки с их самым известным напитком в необычной праздничной упаковке.

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