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Необычная новогодняя этикетка бутылки Coca-Cola в Японии

Необычная новогодняя этикетка бутылки Coca-Cola в Японии (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 11:44
Сообщество : Фабрика идей
Метки: coca-cola   бант   видео   интересно   новый год   рождество   япония   
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Одна из самых дорогих и известных пищевых компаний в мире «The Coca-Cola Company» каждый год делает особенную ставку на рождественские и новогодние праздники. Например в некоторых странах были ограниченной серией выпущены бутылки с их самым известным напитком в необычной праздничной упаковке.

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Метки: coca-cola   бант   видео   интересно   новый год   рождество   япония   
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3  комментария
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15k
СергейПименов Час назад
А можно чтобы бант был в виде котика?
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4k
rere82 Полчаса назад
кока кола пищевая компания, дул нефтеперерабатывающая.
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14k
AlexЕЙ Полчаса назад
Прям никогда такого не было и вот... 2014 год.

Ссылка youtu.be
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