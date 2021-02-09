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В Воронеже на школьницу напала стая бродячих собак

В Воронеже на школьницу напала стая бродячих собак (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 08:47
Сообщество : Животные
Метки: видео   воронеж   девочка   животные   нападение   собаки   школьница   
684
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Возле одной из школ в Воронеже бродячие собаки напали на школьницу. Девочку спасли взрослые, которые выбежали из дома и подняли крик.

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Метки: видео   воронеж   девочка   животные   нападение   собаки   школьница   
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26  комментариев
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4k
Пепелац Час назад
Ждем "Они просто играют, не бойся".....
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17
Roman 6 минут назад
Зато отстреливать б........ Нельзя!!!
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2k
portroy 16 минут назад
А вот практический вопрос, кто несет ответственность за отлов, стерилизацию и/или усыпление этих животных? Есть какая-то служба, куда звонить? У меня у родителей в районе такая же примерно стая живет, и всем пофиг, потому и спрашиваю.
Кажется что такие стаи могут мигрировать, взаимодействовать с лесными животными и, например, приносить бешенство в города. А это уже не шутки...
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4k
Александр Зотов portroy Минуту назад
такие стаи в лесах если появляются, то это проблема для их обитателей
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1k
DrKlizmi 20 минут назад
До каких пор нормальные люди будут склонять головы перед всякими недоразвитыми защитниками бедных бездомных пёсиков? Все вот эти приюты,стерилизация-суть кормушка для хитрозадых и не сможет решить даже стотысячной доли проблемы.На данный момент единственное решение-уничтожение существующего поголовья,а после уже нужно чипировать домашних питомцев,чтоб не так просто было их выбрасывать на улицу. И стерилизовать принудительно,если хозяин не является заводчиком пород. Хотя и эти меры в полной мере проблем бродячих животных не решат,с природой тягаться непросто.
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4k
Olga Raudis 23 минуты назад
Пока будет выгодно пилить бюджетные деньги, выделяемые на приюты и программы стерилизации, пока не будет отвественности (вплоть до уголовной) отвественнным чиновникам, будет рулить зоошиза и стаи бродячих собак. НИГДЕ в Европе и прочих т.называемых цивилизованных странах по улицам не бегают стаи не просто бродячих собак, а собак ПОКОЛЕНИЯМИ рождающихся и живущих на улице. И вопреки распространенному мнению, Европа (и США) без всяких скрупул усыпляет невостребованных собак. Большинство их даже до приюта не добирается, отстреливается охотниками везде за пределами населенных пунктов.
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42k
Цыц тут у меня 23 минуты назад
В НН практически нет бродячих собак, по крайней мере, нет стай. Их победили отловом и стерилизацией уже достаточно давно. Что мешает властям других регионов воспользоваться опытом?
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4k
Пепелац Цыц тут у меня 16 минут назад
Весь Волгоград в стаях с бирками на ушах, не работает эта практика.

https://vlg.aif.ru/society/details/kto_v_gorode_hozyain_pochemu_v_volgograde_mnogo_bezdomnyh_zhivotnyhhttps://vlg.aif.ru/society/details/kto_v_gorode_hozyain_pochemu_v_volgograde_mnogo_bezdomnyh_zhivotnyh
https://www.volgograd.kp.ru/online/news/3924655/https://www.volgograd.kp.ru/online/news/3924655/
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42k
Цыц тут у меня Пепелац 11 минут назад
В НН работает.
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4k
Пепелац Цыц тут у меня 8 минут назад
https://www.nnov.kp.ru/daily/27136.5/4227193/https://www.nnov.kp.ru/daily/27136.5/4227193/
май 2020, возможно что то изменилось..
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330
Константин Пепелац 3 минуты назад
Это смотря где( работает-не работает). У нас - рядом нет дач - собак года три нет, до этого с чипами бегали. А километрах в 15, куча дач - каждый год пополняется стая - люди выкидывают собак.
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28k
Aleksandr Полчаса назад
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23
Андрей Понамарев Полчаса назад
Пора ввести отстрел бродячих собак, а зоошиза пусть идёт лесом, или забирает себе ВСЕХ бродячих собак подчистую
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4k
a6m5 Полчаса назад
Собачки туберкулёзом болеют, надо им дать лекарство Изониазид. Быстро вылечатся.
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1k
ых Полчаса назад
Зоошизам привет. Собак люблю, но не завожу, пока не позволяют жилищные условия.
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34k
dima423 Полчаса назад
не понимаю че местные то не травят их и не отстреливают? или по их мнению норм что по улице гуляют стаи бродячих собак в десятки голов...?
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2k
Manul dima423 Полчаса назад
начнешь травить сядешь за жестокое обращение с животными.
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7k
Лещ Manul 23 минуты назад
кормить надо не глазах у всех, а вечерком тихо раскидал котлетки вкусные, на утро нет уже собачек))
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34k
dima423 Manul 19 минут назад
доказать это, или поймать на этом, почти нереально)
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19k
SerGProS Manul 16 минут назад
Почему жестокое?Чик и на небесах
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8k
Павел 46 минут назад
В Петропавловске Камчатском в декабре, стая загрызла школьника 7 лет.
Ни кого не оказалось рядом. Стаи продолжают бегать по городу.
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4k
Olga Raudis Павел Полчаса назад
Стаи бродяг продолжают бегать и нападать, зоошиза продолжает спасать бедосиков, власти и причастные продолжают пилить деньги, выделенные на приюты и программы стерилизации, а СМИ и законодарцы продолжают травить владельцев домашних и породистых собак. Вместо того, чтоб например возродить систему клубов ДОСААФ и служебную кинологию. Чтоб поставить собаководство на службу обществу а не делать из него яблоко раздора.
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4k
Иван Час назад
Повезло девочке что это были собаки, а не горные бородатые гости. Ни кто бы не помог.
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1k
ALEX Иван 15 минут назад
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