В Воронеже на школьницу напала стая бродячих собак

Возле одной из школ в Воронеже бродячие собаки напали на школьницу. Девочку спасли взрослые, которые выбежали из дома и подняли крик.
Псы повалили девочку на землю, но испугались криков выбежавших местных жителей.
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Кажется что такие стаи могут мигрировать, взаимодействовать с лесными животными и, например, приносить бешенство в города. А это уже не шутки...
https://vlg.aif.ru/society/details/kto_v_gorode_hozyain_pochemu_v_volgograde_mnogo_bezdomnyh_zhivotnyhhttps://vlg.aif.ru/society/details/kto_v_gorode_hozyain_pochemu_v_volgograde_mnogo_bezdomnyh_zhivotnyh
https://www.volgograd.kp.ru/online/news/3924655/https://www.volgograd.kp.ru/online/news/3924655/
май 2020, возможно что то изменилось..
Ни кого не оказалось рядом. Стаи продолжают бегать по городу.