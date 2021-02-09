Природный горный траволатор

Группа туристов организовала себе необычный вариант траволатора в горной местности.
Экстремальный спуск при котором в любой момент всё может выйти из-под контроля.
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Метки: видео горы интересно путешествия травалатор
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