Выстрелы бластера: космический треск льда Байкала

Житель Иркутской области Алексей Колганов продемонстрировал интересный звук, который издает трескающийся лед. Мужчина опубликовал в сети видео, на котором он катается по замерзшему Байкалу под треск льда, напоминающий звук бластеров из фантастических фильмов.
Звук при просмотре видео обязателен.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мир глазами орла
- Сахалинский рыбак опустил смартфон в ледяную воду и снял косяки наваги крупным планом
- Природный горный траволатор
- Хозяйственные муравьи утащили золотой браслет женщины
- Анимационные повторы в классических мультфильмах студии Disney
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...