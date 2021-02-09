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Выстрелы бластера: космический треск льда Байкала

Выстрелы бластера: космический треск льда Байкала (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 12:25
Сообщество : Путешествия
Метки: байкал   бластер   видео   интересно   лед   озеро   
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Житель Иркутской области Алексей Колганов продемонстрировал интересный звук, который издает трескающийся лед. Мужчина опубликовал в сети видео, на котором он катается по замерзшему Байкалу под треск льда, напоминающий звук бластеров из фантастических фильмов.

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Метки: байкал   бластер   видео   интересно   лед   озеро   
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1  комментарий
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875
Шурман 18 минут назад
В жопу такой звук , озеро предупреждает , я последний раз так хорошо провалился , самое хреновое чувство когда ты один и начинается этот звук . Честно могу сказать до сердца берет . Итог кстати был печальный , пневмония и проблемы с простатой
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