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Сообщество Без кота и жизнь не та 805 постов • 363 подписчика подписаться
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Пушистый добытчик принес экзотический ингредиент на кухню хозяев

Пушистый добытчик принес экзотический ингредиент на кухню хозяев (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 09:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   змея   кот   прикол   
898
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Кот решил порадовать хозяев китайской кухней и приволок свою добычу в дом. Недолго думая, он направился с экзотическим ингредиентом прямо на кухню.

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Метки: видео   животные   змея   кот   прикол   
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12  комментариев
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30k
Alex 2 часа назад
С таким в голодный год не пропадешь)
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13k
Corvus Corax 42 минуты назад
Австралия? ))
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11k
* 44 минуты назад
Я надеюсь ему приготовили эту змею? А то с лапками тяжело готовить...
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18k
ПаганецЪ 44 минуты назад
Кот молодец, а за козлячью озвучку - жирный минус.
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258
Лукерья 53 минуты назад
Был бы у моего мужа такой кот, он, наверное и не женился
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3k
Сергей Час назад
Задорная песенка )))
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6k
Шео Час назад
Какой МОЛОДЕЦ !!
добытчик!!
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5k
Majul 2 часа назад
Красавец, обед принес.
Хозяйке запечь и все.
Кошак вон уже и в тару положил для запекания )
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17k
SolomonA 2 часа назад
Вообще-то коту просто не дали продолжить. Он может сам бы и зажарил...
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6k
Lev Asriev SolomonA Час назад
Как зажарил бы? У него же лапки!
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17k
SolomonA Lev Asriev 49 минут назад
Главное, чтоб лапки из нужного места росли...
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9k
Лехахуторской 2 часа назад
Кормилец.

Меня бы кондратий хватил, от таких сюрпризов.
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