Пушистый добытчик принес экзотический ингредиент на кухню хозяев

Кот решил порадовать хозяев китайской кухней и приволок свою добычу в дом. Недолго думая, он направился с экзотическим ингредиентом прямо на кухню.
Владельцы животного наверняка были "очень рады" такому подарку.
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добытчик!!
Хозяйке запечь и все.
Кошак вон уже и в тару положил для запекания )
Меня бы кондратий хватил, от таких сюрпризов.