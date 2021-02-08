Мир глазами орла

Закрепленная специалистами на теле орла камера запечатлела суровые и впечатляющие пейзажи. Благодаря видеоролику каждый человек может на пару минут почувствовать себя птицей.
Суровый край с высоты птичьего полета.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца
- Коротко о плюсах и минусах домашнего содержания сороки
- Птица привела в чувство врезавшегося в окно сородича
- На свободу захочешь и не так поплывешь!
- Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...