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Мир глазами орла

Мир глазами орла (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 08:40
Сообщество : Животные
Метки: Орел   вид   видео   животные   интересно   птицы   
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Закрепленная специалистами на теле орла камера запечатлела суровые и впечатляющие пейзажи. Благодаря видеоролику каждый человек может на пару минут почувствовать себя птицей.

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Метки: Орел   вид   видео   животные   интересно   птицы   
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