Пернатый мастер маскировки

Любитель дикой природы запечатлел несколько лет назад в Бразилии птицу, которая пыталась слиться с окружающей средой. Её выбор пал на деревянный столб старого забора.
На запечатлённых в Бразилии кадрах изображён взрослый исполинский козодой, стоящий на деревянном столбе забора, идеально слившись с окружающей его средой.
Но подойдя слишком близко, оператор всё же проявил неосторожность и спугнул пернатое, которое, спрыгнув со столба, мгновенно поспешило убраться как можно подальше от человека, оставив даже на произвол судьбы высиживаемое яйцо.
Вторая же часть ролика демонстрирует точно так же стоящую птицу, но уже со своим вылупившимся чадом, которое в точности старается повторять позу родителя.
Но подойдя слишком близко, оператор всё же проявил неосторожность и спугнул пернатое, которое, спрыгнув со столба, мгновенно поспешило убраться как можно подальше от человека, оставив даже на произвол судьбы высиживаемое яйцо.
Вторая же часть ролика демонстрирует точно так же стоящую птицу, но уже со своим вылупившимся чадом, которое в точности старается повторять позу родителя.
Исполинские козодои — это ночной вид птиц, использующий необычный цвет своего оперения для того, чтобы спрятаться от хищников. Обычно, пребывая в покое, они опираются на сломанные ветки деревьев или деревянные столбы забора.
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