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Пернатый мастер маскировки

Пернатый мастер маскировки (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 12:51
Сообщество : Животные
Метки: бразилия   видео   животные   интересно   исполинский козодой   маскировка   птицы   
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Любитель дикой природы запечатлел несколько лет назад в Бразилии птицу, которая пыталась слиться с окружающей средой. Её выбор пал на деревянный столб старого забора.

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Метки: бразилия   видео   животные   интересно   исполинский козодой   маскировка   птицы   
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Serg2001 49 минут назад
Вот на фига?... Мешал он ему?... Зачем вспугнул?
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11
Дядя Витя 41 минуту назад
Оператор - варвар.
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