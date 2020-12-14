Пернатый мастер маскировки

На запечатлённых в Бразилии кадрах изображён взрослый исполинский козодой, стоящий на деревянном столбе забора, идеально слившись с окружающей его средой.



Но подойдя слишком близко, оператор всё же проявил неосторожность и спугнул пернатое, которое, спрыгнув со столба, мгновенно поспешило убраться как можно подальше от человека, оставив даже на произвол судьбы высиживаемое яйцо.



Вторая же часть ролика демонстрирует точно так же стоящую птицу, но уже со своим вылупившимся чадом, которое в точности старается повторять позу родителя.