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Буйный школьник, который может плохо кончить

Буйный школьник, который может плохо кончить (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 09:31
Сообщество : Жить в России
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   дети   инцидент   конфликт   мальчик   школьник   
23492
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Мальчик по имени Богдан побил другого школьника, а затем начал бросаться на взрослую женщину. Инцидент, предположительно, произошел в Подмосковье.

Источник:

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   дети   инцидент   конфликт   мальчик   школьник   
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508  комментариев
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2k
insaider День назад
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−53
гоша каретный 9 минут назад
росгвардеец подрастает
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−53
гоша каретный 18 минут назад
продукт духовной путенской россии
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0
Князь Курбский 37 минут назад
Подрастеь, пойдёт в росгвардии служить, как его папка
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Час назад
Чем такого лечить.... проще нового сделать
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40
Валетан Анюров Час назад
Как она его ласково сыночек...
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326
Олег Час назад
плохо кончили когда его зачинали
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274
Волк Тамбовский Час назад
Ну хрен его знает. Начала конфликта на видео нет, кто там кого оскорблял и бил не ясно. Пацан говорит что бабка руки распускала, а ее сын его мать оскорблял. Я бы тоже вспкипел бы после такого. Но опять же, судить по видео которое передает только часть события категорически неправильно.
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8k
Валерий 2 часа назад
"Буйный школьник, который может плохо кончить"

Это не он может плохо кончить, это папа его 10 лет назад плохо кончил...
Лучше бы в занавеску "высморкался".
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1k
Роман Машков 2 часа назад
это еще цветочки - лет через 5 будет настоящим уркоганом
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194
bagerovo86 2 часа назад
мамаша этого микрогандона привлечена к ответственности? эй, опека?!
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10k
Artem 2 часа назад
Сколько шансов, что в его жизни что-то поменяется и он станет нормальным человеком?!
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5k
workmen77 2 часа назад
Представляете, как "повезло" соседям этих субстанций? Школа что, сегодня учится, а завтра нет, а постоянно жить годами, рядом с этими существами (людьми как то сложно их назвать).
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639
Derzkiy_xAxAlb 2 часа назад
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10k
koleos72 3 часа назад
Дак это цыгане! Раньше он бы в дурку загремел! Сейчас переведут в другую школу. Или вообще учится не будет! Деньги считать научился, вперёд, на улицу! Чтобы к вечеру косарь был! Иначе песдыпоипалу!
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150k
Alf koleos72 Час назад
Я не расист, но я собрал бы всех цыган (молодых и старых) облил бы бензином и поджог бы
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275
Bobik 3 часа назад
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7k
alex9845 3 часа назад
А теперь представляю поведение моей матери если бы я так кричал взрослой тёти,скорее всего она бы меня отфигачила с остальными, а тут "Богдан нельзя!", как собаку отучает. Полудурка в детскую колонию, а её лишать прав.Тут уже ничего не исправишь,вырастила сыначка мразь последнюю.
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4k
Роман 3 часа назад
Мда... Ну видно же что для матери не шок такой мусор изо рта чада. Да и поведение видать тоже привычно. Тут только ремень поможет. И да, кидайтесь минусами, делайте что хотите, но есть подозрение что у этого "ребенка" или папа ушел из семьи, или ушел на "зону". Ну вот не знаю я семей в которых есть нормальный отец, чтобы ребенок так себя вел. Первым делом бы от папки получил. Хотя в каждой избушке свои погремушки, может там дома за закрытой дверью мамка спит под диваном а богдан на коврике в коридоре, вот и вымещает зло на всех подряд... Фиг знает.
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1k
Гарри Слепнер Роман 3 часа назад
Ремень не поможет уже. Как сказал один герой «ВечногоЗова» их воспитывать надо пока они поперёк лавки помещаются. Потом поздно.
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10k
Pochiniks Роман 4 минуты назад
"Ну видно же что для матери не шок такой мусор изо рта чада.", вы считаете, что этот мусор он услышал не из уст этой мамаши? Вы идеалист.
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8k
Vacony 3 часа назад
ну это прямой рейс в колонию...
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3k
panama 3 часа назад
Где же органы опеки?!!! Сомневаюсь , что это первый случай такой! Вот вам и синдром терпил сработал. Молчали/ждали/ бездействовали - получайте .
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4k
Интерактивный Конвертер 4 часа назад
Сразу стерилизовать и в детскую колонию.
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