"Буйный школьник, который может плохо кончить"

Мальчик по имени Богдан побил другого школьника, а затем начал бросаться на взрослую женщину. Инцидент, предположительно, произошел в Подмосковье.
Присутствует ненормативная лексика.
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Это не он может плохо кончить, это папа его 10 лет назад плохо кончил...
Лучше бы в занавеску "высморкался".