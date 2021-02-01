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Они так видят: печальный результат трехдневной работы мастеров

Они так видят: печальный результат трехдневной работы мастеров (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 12:10
Метки: Мастера   Рукожоп   видео   кухня   прикол   рабочие   рукожопие   фейл   
618
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1
Бригада рабочих допустила "небольшие шероховатости", когда устанавливала женщине кухню за три дня за 1500 долларов (более 100 тысяч рублей). Результат работы мастеров женщина запечатлела на видео.

Источник:

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Метки: Мастера   Рукожоп   видео   кухня   прикол   рабочие   рукожопие   фейл   
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12  комментариев
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39k
Raush Полчаса назад
По поводу мастеров - слов нет, рукожопы те еще. Мне вот интересно, нахрена убирать все эти стиральные машины, холодильники в шкаф?
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61
Владимир 44 секунды назад
В целом, от задумки, до воплощения какая-то порнография.
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8k
MihailoSerbiya 6 минут назад
Rastreli otmenili , terpite seichas .
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1k
No pasaran 11 минут назад
Скорее всего любительский проект кухни и самостоятельные замеры.
Иначе не могу объяснить почему все дверцы имеют одинаковые размеры и способ открытия, ведь (к примеру) тот же холодильник имеет две секции и если он встроенный, то и открываться эти секции должны раздельно. Тоже самое относится к посудомойке. Стиральная машина и сушилка мне показались вообще не встраиваемыми.
Это , конечно, не отменяет факта рукожопости сборщиков.
Скорее всего любительский проект кухни и самостоятельные замеры. Иначе не могу объяснить почему все дверцы имеют одинаковые размеры и способ открытия, ведь (к примеру) тот же холодильник имеет две секции и если он встроенный, то и открываться эти секции должны раздельно. Тоже самое относится к посудомойке. Стиральная машина и сушилка мне показались вообще не встраиваемыми. Это , конечно, не отменяет факта рукожопости сборщиков.
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3k
Сергей 13 минут назад
Задумки тоже.. того.. Чтобы залезть в холодильник, стопицот дверей открыть надо.. ))
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47
Dabudidabudai 13 минут назад
Ааааа ржунимугу, сразу вспоминаю монтажников из Кухни Мария))))))?
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−15
Mario 16 минут назад
Доказательства предъявите: чеки, смету. Сами виноваты! Пост не о чём
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
201
17k
kamanch Полчаса назад
Бедная тетка.
Давайте ей скинемся кто чем может?
У меня есть котенок )
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9k
Eltiftel Полчаса назад
а куда заказчик смотрел, когда принимал это "чудо"?! 100% предоплата? Мы собрали, мы свалили?!
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56k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
как сборщик мебели скажу кратко -ррастрелять сук сборщиков :)
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