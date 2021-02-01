Они так видят: печальный результат трехдневной работы мастеров

Бригада рабочих допустила "небольшие шероховатости", когда устанавливала женщине кухню за три дня за 1500 долларов (более 100 тысяч рублей). Результат работы мастеров женщина запечатлела на видео.
Отличные мастера! Всё просчитали до сантиметра.
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Иначе не могу объяснить почему все дверцы имеют одинаковые размеры и способ открытия, ведь (к примеру) тот же холодильник имеет две секции и если он встроенный, то и открываться эти секции должны раздельно. Тоже самое относится к посудомойке. Стиральная машина и сушилка мне показались вообще не встраиваемыми.
Это , конечно, не отменяет факта рукожопости сборщиков.
Давайте ей скинемся кто чем может?
У меня есть котенок )