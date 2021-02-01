Барабанное возмездие

В ходе словесной перепалки один из участников конфликта разбил заднее стекло автомобиля оппонента. Пострадавший мужчина не стал это терпеть и эффектно отомстил обидчику.
Поскольку биты в автомобиле не оказалось, он воспользовался барабаном.
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