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Барабанное возмездие

Барабанное возмездие (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 09:59
Метки: Велосипедист   Мгновенная карма   барабан   видео   прикол   удар   хулиганство   
8311
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В ходе словесной перепалки один из участников конфликта разбил заднее стекло автомобиля оппонента. Пострадавший мужчина не стал это терпеть и эффектно отомстил обидчику.

Источник:

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Метки: Велосипедист   Мгновенная карма   барабан   видео   прикол   удар   хулиганство   
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14k
Егор 6 часов назад
А это точно барабан? А то он рухнул, как скошенный.
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153
АлександрОрлов 7 минут назад
Барабаном по барабану. Эпично.
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12k
ЦСКА 15 минут назад
Барабанное возмездие
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299
Сергій Мазуренко Полчаса назад
Ринго СТАР?
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1k
Сергей Линник Час назад
Неважно какой ты музыкант и какой у тебя инструмент... главное твое E=mc2
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470
g789 Сергей Линник 50 минут назад
Тут всё-таки E=(m*v^2)/2
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1k
Сергей Линник g789 48 минут назад
Гуманитарное "Спасибо!"
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2k
soar Час назад
Фаталити.
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4k
iovan2011 Час назад
Этот звук должен стоять при выключении всех приложений.
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4k
ПЕТР Час назад
Убийство лысого в мешке, пустым подвалом по башке.
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238
Сергей 2 часа назад
молодец
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87k
сапер Водичка 2 часа назад
Барабанное возмездие
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197
Олег Бондаренко 2 часа назад
ЗАЧЁТНЫЙ ЗВУК УДАРА.
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90
raael13 3 часа назад
Скошенный там тамом...
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5k
sergonly 3 часа назад
Никогда еще ударные инструменты так не оправдывали свое название!!!
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271
ВСЕ ПУЧКОМ 3 часа назад
А звук то, звук! Это песня!
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1k
valns 3 часа назад
Барабанное возмездие
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102
Семён Семёныч 3 часа назад
Барабанное возмездие
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978
Onionkin 3 часа назад
В бубен барабаном! :D
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26k
Aleks 3 часа назад
Интересно это барабан так гулко отработал, или жбан у негра?
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50
Племянник Путина 3 часа назад
контрольного в висок не хватает
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7k
Kim Martynov 4 часа назад
Ссылка coub.com
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335
Constructor 4 часа назад
замечательно
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