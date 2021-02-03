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Крайне неудачный день курьера

Крайне неудачный день курьера (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 11:15
Метки: авария   видео   курьер   неудача   фейл   
1190
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1
У сотрудника международной курьерской службы экспресс-доставки выдался весьма неудачный день. Во время очередной доставки невнимательный мужчина не заметил, как его автомобиль начал катиться со склона.

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Метки: авария   видео   курьер   неудача   фейл   
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4  комментария
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349
Иван 43 минуты назад
Ну и тормоз... она ж уже катилась тихонько, когда он вылазил, как можно было не заметить???
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1k
Заряд бодрости Час назад
не в озеро же нырнула.. Легко отделался
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Это ещё по-божески обошлось: уклон там длинный. Страховка покроет ущерб.
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34k
dima423 2 часа назад
ну как можно быть таким долбайопом... )
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