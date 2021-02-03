Крайне неудачный день курьера

У сотрудника международной курьерской службы экспресс-доставки выдался весьма неудачный день. Во время очередной доставки невнимательный мужчина не заметил, как его автомобиль начал катиться со склона.
Когда был поставить автомобиль на ручник.
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