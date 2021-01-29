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Зомбоящик добрался и до голубей

Зомбоящик добрался и до голубей (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2021 09:17
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   гипноз   зомбирование   зомбоящик   прикол   птица   фейк   
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Пока одни смотрят в зомбоящик, другие расклёвывают общий бюджет. Голубь увидел движущуюся картинку в планшетном компьютере и завис.

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Метки: Юмор   видео   гипноз   зомбирование   зомбоящик   прикол   птица   фейк   
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3k
Константин 2 часа назад
голубь не настоящий
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5k
mr.Poher Полминуты назад
Да ну, постанова.
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