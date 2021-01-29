Зомбоящик добрался и до голубей

Пока одни смотрят в зомбоящик, другие расклёвывают общий бюджет. Голубь увидел движущуюся картинку в планшетном компьютере и завис.
Похоже, что этого пернатого уже не спасти.
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