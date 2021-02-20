FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11700 постов • 2574 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Суперпапа спешит на помощь

Суперпапа спешит на помощь (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 08:10
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   видео   дети   папа   позитив   
1352
1
1
Мужчина увидел мчащегося в сторону его сыновей ребенка и предотвратил болезненное столкновение. Великолепная скорость реакции отца попала на видео.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Реакция   видео   дети   папа   позитив   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Антон Семёныч 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Объект реальности Полчаса назад
Лучше бы супер папа объяснил детям ,что подниматься в гору надо в стороне от трассы спуска а не по нему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
976
Константин Час назад
по-моему, ничего страшного бы не произошло.
а вот если бы он не так ловко подпрыгнул, и рухнул на спускающегося ребенка всем своим весом, было бы на много хуже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь 2 часа назад
Это видео с прошлой зимы, если не ошибаюсь.
И кстати случай из разряда медвежьей услуги. Пацанам просто необходимо набивать шишки, чтоб пока они мелкие и это относительно безболезненно, узнать, что не весь мир крутится вокруг него и что нужно быть осторожнее чтоб не было больно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Сначала не уследил за детьми, а потом кааак уследил! ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото) Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото) В аптеку зашел очень капризный посетитель В аптеку зашел очень капризный посетитель Такая разная реакция двух сестер на песню группы Metallica Такая разная реакция двух сестер на песню группы Metallica "Фффристайло": маленький мальчик танцует под хит конца 90-х "Фффристайло": маленький мальчик танцует под хит конца 90-х Будущая звезда танцпола Будущая звезда танцпола Девочка, почему ты плачешь?! Девочка, почему ты плачешь?!
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

616738



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
191
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Умер любимый актер Андрей Мягков
0
97
Умер любимый актер Андрей Мягков
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Беговел своими руками
0
6
Беговел своими руками
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото)
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#дтп#кино#авто аварии#Разное#автомобили#природа#дикая природа
#фото#история#интересно#Россия#картинки#люди#фейл#позитив#девушки#истории
#факты#животные#подборка#аварии#сша#автомир#полиция#прикольные#дети#олдтаймер

На что жалуетесь?

Вернуться