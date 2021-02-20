Суперпапа спешит на помощь

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Мужчина увидел мчащегося в сторону его сыновей ребенка и предотвратил болезненное столкновение. Великолепная скорость реакции отца попала на видео.
Папа может всё, что угодно!
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а вот если бы он не так ловко подпрыгнул, и рухнул на спускающегося ребенка всем своим весом, было бы на много хуже.
И кстати случай из разряда медвежьей услуги. Пацанам просто необходимо набивать шишки, чтоб пока они мелкие и это относительно безболезненно, узнать, что не весь мир крутится вокруг него и что нужно быть осторожнее чтоб не было больно.