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За коробками притаился опасный гость

За коробками притаился опасный гость (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 12:50
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   змея   коробка   люди   сюрприз   
639
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Оставленные возле дома коробки скрывали незваного гостя, способного испортить жизнь человеку. К счастью, он был вовремя обнаружен.

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Метки: видео   животные   змея   коробка   люди   сюрприз   
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7  комментариев
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Блин, я думал - кот
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5k
Nikolay Полчаса назад
Теща погостить приехала
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3k
Hugo_RnD Час назад
Будьте осторожны? Это явно зарубежникам совет - у нас, в России, гремучников нет :-)
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10k
ЕвгенийДончак Hugo_RnD 38 минут назад
У нас, даже если курьер и оставит посылку у двери, то посылке "ноги приделают" гораздо раньше чем за эту самую посылку заберётся какая-либо живность.
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1k
friday2009 Час назад
У нас так посылки не оставляют. Наверное, потому что охраны такой нет
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