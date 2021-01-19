За коробками притаился опасный гость

Оставленные возле дома коробки скрывали незваного гостя, способного испортить жизнь человеку. К счастью, он был вовремя обнаружен.
Будьте осторожны, когда забираете оставленные возле дома посылки.
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