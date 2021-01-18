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Американцы восхитились полетом российского истребителя у границ ближнего космоса

Американцы восхитились полетом российского истребителя у границ ближнего космоса (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 17:20
Сообщество : Военное
Метки: МиГ-31БМ   видео   восхищение   истребитель   комментарии   пилотаж   
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Речь идет о модернизированном Миг-31БМ, который считается самым эффективным самолетом, способным противостоять новейшим стратегическим бомбардировщикам.

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Метки: МиГ-31БМ   видео   восхищение   истребитель   комментарии   пилотаж   
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10  комментариев
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37k
Нанук Паналык 2 часа назад
Когда уже каникулы у школоты закончатся?!
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38k
Андрей Бертон Полчаса назад
Блин, посмотрел видео, видео о том, как кто-то, не известный, на английском, просто что-то написал хвалебное про Российские ВВС.
Раньше хоть писали и давали ссылки на Американские псевдонаучные журналы, правда то что они принадлежат русским и там работают россияне, это мелочи, главное регистрация США.
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70
Sergey Mikula 39 минут назад
И тут Остапа понесло - "граница космоса", "шесть махов"!
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25k
Ashabad 51 минуту назад
А самолёт действительно - красава! Жаль только, что их мало и их уже прекратили выпускать.
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1k
val 2 часа назад
6 Mach =7350.26 kph - Челюсть отпала
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4k
RomaXz 2 часа назад
Все настолько печально, что приходится создавать тему для комментов с Ютуба?
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Потолок высоты у Миг-31БМ 20,5 км и динамический 30км! Космос начинается со 100км! Этому американцу просто в школе нужно было нормально учиться, тогда бы и челюсть реже падала!
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1k
emporio_ss Юрьевич 2 часа назад
так они не знают что самый страшный это который - следует в город из неба))) все шансы есть что узнают
Ссылка coub.com
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18
Михаил Войцеховский 2 часа назад
А почему он должен противостоять бомбардировщикам?
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8k
Kostick 2 часа назад
во сколько сколько махов? он к чертям расплавится на 6. и это, влом гуглить, "космос" вроде со 100 км считают. а самолеты выше 20 км особо летать не умеют.
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