Американцы восхитились полетом российского истребителя у границ ближнего космоса

Речь идет о модернизированном Миг-31БМ, который считается самым эффективным самолетом, способным противостоять новейшим стратегическим бомбардировщикам.
В Сети был опубликован ролик с полётом российского модернизированного МиГ-31БМ у границ ближнего космоса, который вызвал восхищение у иностранцев, пораженных как возможностями самолета, так и мастерством пилота.
"Если бы весь этот уровень бережливости и эффективности перенести на американский бюджет, то США уже могли бы иметь колонии на Плутоне", - заметил юзер под ником Matthew Familia.
"Если бы весь этот уровень бережливости и эффективности перенести на американский бюджет, то США уже могли бы иметь колонии на Плутоне", - заметил юзер под ником Matthew Familia.
"У меня просто челюсть отпала от русских разработок, а храбрость этих парней потрясающая!" - написал A Friend
Миг-31БМ считается единственным истребителем, который способен противостоять новейшим стратегическим бомбардировщикам, разработанных на Западе. Достигающий гиперзвуковой скорости в 6 махов, и вооруженный ракетами Р-37, истребитель способен поражать цели на расстоянии до 400 километров.
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Раньше хоть писали и давали ссылки на Американские псевдонаучные журналы, правда то что они принадлежат русским и там работают россияне, это мелочи, главное регистрация США.