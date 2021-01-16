Вся страна Купи-Продай, а Китай Молодцы. Это вам не нефтью торговать

Похвалил в одной из соц. сетей китайцев, за то что своими товарами завалили весь мир. И тут же накинулись ура- "патриоты" с обвинениями в предательстве.

Утверждали, что им чуждо все китайское и из за патриотизма они поддерживают исключительно российского производителя. И таких чудаков было очень много

Вот поэтому и провёл обход квартиры и попытался найти российского производителя, смотрите сами...