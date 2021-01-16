Вся страна Купи-Продай, а Китай Молодцы. Это вам не нефтью торговать

Хожу по квартире и пытаюсь найти российские товары
Похвалил в одной из соц. сетей китайцев, за то что своими товарами завалили весь мир. И тут же накинулись ура- "патриоты" с обвинениями в предательстве.
Утверждали, что им чуждо все китайское и из за патриотизма они поддерживают исключительно российского производителя. И таких чудаков было очень много
Вот поэтому и провёл обход квартиры и попытался найти российского производителя, смотрите сами...
Утверждали, что им чуждо все китайское и из за патриотизма они поддерживают исключительно российского производителя. И таких чудаков было очень много
Вот поэтому и провёл обход квартиры и попытался найти российского производителя, смотрите сами...
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Метки: Россия китай китайские товары
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Плачет поцик горько лишь о том,
Что вот из отечественного тут было,
У отца порвавшийся гандон.
Толчок - производство Англия, ванна и раковина - отечественные (Цвет и стиль, смесители все Grohe.
Если деньги жать и затариваться на рынках или всяких Леруа, то да, квартира будет наводнена дешёвыми китайскими товарами.
1. Трусы - Китай;
2. Майка - Индия;
3. Носки - Китай;
4. Трико - Китай;
5. Футболка - Турция;
6. Кофта - Турция...
И всё...
Автор, кончай бухать горилку, новый год уже прошел.
Вот ради того, что бы покупать китайские товары. Что не так? Китай мировая фабрика, золотой миллиард жрёт, мы поставляемых ресурсы. Всё как и договаривались. Что, думаете в США американские товары, или во Франции, или в Германии? Полно видео, что в Америке всё китайское, в Германии, везде. Чему вы удивляетесь? Это и есть современная кап. система. Глобализация. Мы в этой системе по уши. Вон в США Трамп пытается поменять это, вернуть производства в страну, так его мочат так, что ошмётки летят. Мировым элитам, корпорациям это выгодно.
СССР, эпоха развитого социализма. Приехал как-то японский профессор, с ознакомительным визитом. Возили его по всей стране, показывали все достижения. В конце визита спросили:
- Йокомуро-сан, какие у вас впечатления о СССР?
- Вот дети у вас хорошо получаются. А все, что вы делаете руками, гм, не очень...
Так что не надо печалиться. Маленькие россиянчики получаются хорошими - красивыми, здоровыми, умными. А все остальное можно купить в Китае.
Неважно - в Китае собраны или нет.
От дядюшки Ли все равно вещь не сравнится с вещью от серьезного производителя.
Бренд недорогой российской одежды Глория джинс, раньше отшивался только в России, начинал с города Шахты в Ростовской области. Сейчас в России меньше 20% производства, все остальное шьется в Китае, качество упало, но цены остались более или менее доступными. И так с любым бредом.
Посмотрите на этикетку своей "брендовой" одежды, огорчитесь ещё раз, узнав, откуда она родом на самом деле
А вообще прикольно видеть эти подрывы пуканов на тему "ничего российского". А какая страна сейчас хоть что-то сложное выпускает полностью сама? Китайские смартфоны взять - процессорные чипы американские, сапфировые стекла российские. Сделаем из этого вывод, что и Китай разве что отвертки выпускает что ли?