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Сообщество Жить в России 3949 постов • 717 подписчиков подписаться
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Вся страна Купи-Продай, а Китай Молодцы. Это вам не нефтью торговать

Вся страна Купи-Продай, а Китай Молодцы. Это вам не нефтью торговать (1 видео)

Автор:
16 января 2021 16:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   китай   китайские товары   
377
1
Хожу по квартире и пытаюсь найти российские товары

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Метки: Россия   китай   китайские товары   
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767
Иван 2 часа назад
Это не патриоты были, а горлопаны
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10k
Taximaxi 22 секунды назад
Стоны хомячка в хрущёвке,
Плачет поцик горько лишь о том,
Что вот из отечественного тут было,
У отца порвавшийся гандон.
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20k
Юрьевич Минуту назад
Сам же это говно напокупал и теперь удивляется. Ну кружку чайную мог бы и Императорского фарфорового завода или Гжель купить, а не это фуфло из икеи за копейку, чайник - тоже. Холодильник, лично я выбрал Liebherr, производство вроде Австрия, стиралку Bosch выбрал тоже именно производство Германия, тоже относится к варочной панели и духовке. Пылесос Dyson - производство Англия. Мебель кухонная - на заказ, дверцы - массив производство Испания и фурнитура испанская, ДСП - производство Германия. Остальная мебель в квартире тоже делалась по месту - шкафы-купе, дсп - германия, фурнитура, зеркала и двери - уже не помню - испания или италия. Мягкая мебель - отечественная. Стол письменный сохранил свой - производство СССР, ещё 100 лет простоит. Телевизор давно покупал KDL-32D3000 Sony, работает прекрасно до сих пор, сделан точно не в Китае. Ложки, вилки - отечественные из пищевой нержавейки.
Толчок - производство Англия, ванна и раковина - отечественные (Цвет и стиль, смесители все Grohe.

Если деньги жать и затариваться на рынках или всяких Леруа, то да, квартира будет наводнена дешёвыми китайскими товарами.
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210
Valeri Nikolkin 7 минут назад
Дома мжно найти что то НАШЕ но это будет родом из СССР
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3k
KL11 10 минут назад
Эх ребятки, а у меня труселя из Иваново. Ситец может быть и китайский но написано, что сделано в РФ.
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59k
Доктор Джонс 47 минут назад
Посмотрел на себя, что в данный момент на мне надето:
1. Трусы - Китай;
2. Майка - Индия;
3. Носки - Китай;
4. Трико - Китай;
5. Футболка - Турция;
6. Кофта - Турция...
И всё...
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59k
Доктор Джонс 41 минуту назад
У меня дома на рабочем столе: из казахстанских товаров - только сигареты и гель-санитайзер, из российских товаров - баллончик с газом для зажигалок (Омск)...
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41k
Хельги Час назад
Опять Россиюшка Гыбнет особенно сильно... Ой ой мы усе помрем!
Автор, кончай бухать горилку, новый год уже прошел.
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8k
Kostick Час назад
это не китайцы молодцы, это остальные идиоты. перенос производства, из расчета на дешевую рабочую силу - тупее решения не придумать. ныне никто там уже не работает за пресловутую "миску риса". там не облагаемый налогами доход 56 тыр на наши. китай всегда поступает одинаково, демпинг, уничтожение конкуренции, и потом повышение цен. почему так происходит? хз, но без заносов чемоданов с баблом, тут вряд ли обходится, имхо.
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1k
Нудник Шпилкес Kostick 46 минут назад
почему же идиоты, это свойственно для капитализма, минимум затрат, максимум прибыли, такая вот капиталистическая логика
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8k
Kostick Нудник Шпилкес 40 минут назад
это не капиталисты, это временщики.
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4k
RomaXz Kostick 23 минуты назад
Максимальная прибыль при минимальных затратах. Вполне здоровая логика.
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1k
Нудник Шпилкес Kostick 18 минут назад
а капиталисты кто тогда по вашему?
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8k
Kostick Нудник Шпилкес 8 минут назад
нормальный капиталист в первую очередь будет думать и о тех, кто ему деньги приносит, и о том, что будет через 30 лет. хотя, смотря на наших, т.н. "капиталистов", которые валят со своими личинусами за кордон, удивляться не приходится развалу промышленности.
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3k
Едондер пуп Час назад
Чтобы купить это все, нужны были деньги. Чтобы заработать деньги, нужно что-то произвести и продать (не берём сейчас криминальные способы). Если деньги на китайский товар нашлись, значит автор произвел что-то российское, пусть даже и трудом в иностранной компании.
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5k
vitenok 2 часа назад
А для чего от социализма отказались? Ради чего советские люди отказались от социализма, порвали партбилеты, свергли коммунистов, и вошли в мировую капиталистическую систему?
Вот ради того, что бы покупать китайские товары. Что не так? Китай мировая фабрика, золотой миллиард жрёт, мы поставляемых ресурсы. Всё как и договаривались. Что, думаете в США американские товары, или во Франции, или в Германии? Полно видео, что в Америке всё китайское, в Германии, везде. Чему вы удивляетесь? Это и есть современная кап. система. Глобализация. Мы в этой системе по уши. Вон в США Трамп пытается поменять это, вернуть производства в страну, так его мочат так, что ошмётки летят. Мировым элитам, корпорациям это выгодно.
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8k
Kostick vitenok Час назад
насчет трампа согласен, сожрали его. и не факт, что это не китайцы спланировали. кстати ни одной крупной войнухи не устроил, таких на сшп презиков ещё не было.
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1k
Нудник Шпилкес vitenok 41 минуту назад
советских людей жестоко обманули свои же правители, которые захотели жить роскошно. Сначала морили людей искусственным дефицитом, а потом сказали вот, мол, до чего совок проклятый довел, будет капитализм - будем жить как на западе, а люди поверили, потому что всю жизнь привыкли властям верить.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
"Кому нужны эти @баные станки? Все, что нужно, в Китае купим." - господин Гайдар, великий экономист, в святые 90е.

СССР, эпоха развитого социализма. Приехал как-то японский профессор, с ознакомительным визитом. Возили его по всей стране, показывали все достижения. В конце визита спросили:
- Йокомуро-сан, какие у вас впечатления о СССР?
- Вот дети у вас хорошо получаются. А все, что вы делаете руками, гм, не очень...

Так что не надо печалиться. Маленькие россиянчики получаются хорошими - красивыми, здоровыми, умными. А все остальное можно купить в Китае.
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4k
Иван Frank Borman Час назад
Откуда вы бл*дь такие лезете? Двадцать бл*дь лет прошло с конца девяностых, нефть была по 100 долларов. Двадцать бл*дь лет один человек у власти, уже выросло целое поколение людей, которые родились в 2000 году, уже закончили школу и институт, ну или там колледж, им пох*й твой гайдар. Хули вы на вторую мировую стрелки не переводите?
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9k
albedo 2 часа назад
Вещи надо покупать брендовые.
Неважно - в Китае собраны или нет.
От дядюшки Ли все равно вещь не сравнится с вещью от серьезного производителя.
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11k
Максим albedo 10 минут назад
Ой как не хочется Вас огорчать... Серьёзный производитель, скажем Bosch, уже давно перенёс свое производство в Поднебесную и Турцию, за счёт дешёвой рабочей силы получает хорошую прибыль на свои комплектующие, и делает это руками того же дядюшки Ли, может Чана или Ляо
Бренд недорогой российской одежды Глория джинс, раньше отшивался только в России, начинал с города Шахты в Ростовской области. Сейчас в России меньше 20% производства, все остальное шьется в Китае, качество упало, но цены остались более или менее доступными. И так с любым бредом.
Посмотрите на этикетку своей "брендовой" одежды, огорчитесь ещё раз, узнав, откуда она родом на самом деле
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1k
Леонид 2 часа назад
В наше время, разумный человек это редкость. Я как то покупал саморезы , в картонной упаковке, произведено в кнр , расфасовано в Челябинске, Саморезы покупаем в кнр , и везём в Челябинск. Чёрная металлургия, по масштабам которой область не имеет себе равных в стране.
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285
Старичок 2 часа назад
какие российские товары у кастрюлеголовых, окстись.
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8k
arhshed 2 часа назад
Двери на видео знакомые. Тоже о таких думал, но более интересные попались. Но видимо автор сам ремонт не делал, поэтому и не в курсе их происхождения. Про фурнитуру высказывается - а вот сами оконные блоки и кухонный гарнитур не упоминает, видимо про них все таки в курсе.

А вообще прикольно видеть эти подрывы пуканов на тему "ничего российского". А какая страна сейчас хоть что-то сложное выпускает полностью сама? Китайские смартфоны взять - процессорные чипы американские, сапфировые стекла российские. Сделаем из этого вывод, что и Китай разве что отвертки выпускает что ли?
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32k
kalinser 2 часа назад
Лет пять назад кричали "Китай говно",а теперь вот оказывается,что китайцы молодцы!
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2k
Агасфер kalinser 2 часа назад
Китай всё равно говно - но Говно Качественное :-)
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2k
V2.Smirnov kalinser 44 минуты назад
Я вам больше скажу - 70 лет назад кричали "Япония говно". 150 лет назад кричали "САСШ" говно. Ну и лет 300 тоже самое про Германию, Англию и пр.
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