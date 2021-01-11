Спасение склонного к глупым экспериментам парня

Парень зачем-то решил засунуть руку в большую вазу в магазине и... застрял. Его приятель не смог сдержать смех и запечатлел, как сотрудницы спасали руку парня.
Не стоит засовывать свои руки куда попало.
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