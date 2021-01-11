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Спасение склонного к глупым экспериментам парня

Спасение склонного к глупым экспериментам парня (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 08:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   ваза   видео   глупость   прикол   спасение   
373
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Парень зачем-то решил засунуть руку в большую вазу в магазине и... застрял. Его приятель не смог сдержать смех и запечатлел, как сотрудницы спасали руку парня.

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Метки: Юмор   в мире   ваза   видео   глупость   прикол   спасение   
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4  комментария
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14k
chichic1 2 часа назад
Смех идиотский, смотреть противно.
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Евгений 54 минуты назад
Сунул Грека руку в реку... Хорошо, что куй не сунул...
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14
Nevad Black Час назад
ну и смешок у друга
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30k
Лесли 🥰 2 часа назад
Надо было разбить вазу, а его заставить оплатить!))) Идиоты
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