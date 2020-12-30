Реакция обитателей птицефермы на землетрясение

В понедельник, 28 декабря, установленная на территории птицефермы около хорватского города Петринья камера наблюдения запечатлела реакцию птиц на землетрясение магнитудой 5,2. Пернатые обитатели устроили настоящий переполох, а наложенная каким-то шутником музыка сделала их хаотичные движения похожими на слэм толпы на концертах.
В видео звучит трек Warrior's Dance группы The Prodigy.
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