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Реакция обитателей птицефермы на землетрясение

Реакция обитателей птицефермы на землетрясение (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 09:58
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   интересно   курица   птицы   
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В понедельник, 28 декабря, установленная на территории птицефермы около хорватского города Петринья камера наблюдения запечатлела реакцию птиц на землетрясение магнитудой 5,2. Пернатые обитатели устроили настоящий переполох, а наложенная каким-то шутником музыка сделала их хаотичные движения похожими на слэм толпы на концертах.

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Метки: Реакция   видео   животные   интересно   курица   птицы   
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2k
Свет в темноте 2 часа назад
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25k
Acu900 Час назад
Не ту музыку наложили. Вот эту надо было...
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