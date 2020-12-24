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Прикормленный лось пришел к деревенскому магазину за вкусняшками

Прикормленный лось пришел к деревенскому магазину за вкусняшками (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 08:31
Сообщество : Животные
Метки: Тверская область   видео   животные   лось   милота   приколы   
468
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Лось, названный жителями Тверской области Григорием, пришел из заповедника в деревню Синцово и без лишних стеснений стал просить лакомства. Лесной житель не боится людей и дает себе погладить.

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Метки: Тверская область   видео   животные   лось   милота   приколы   
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6  комментариев
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307
Дмитрий 39 минут назад
Да ладно! За вкусняшками!!!.....Опять лесник- скотина за бутылкой послал.
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4k
Александр Зотов 3 минуты назад
вкусняшка пришла за вкусняшкой)))
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2k
Димка Смола/67 Полчаса назад
Не долгая у Гришки жизнь будет, найдется падла которая воспользуется верой в людей!
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30k
Григорий Полчаса назад
Такая харя прикольная))))
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3k
ваня панкин 46 минут назад
молодой еще...
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15k
Lynx 59 минут назад
Засланный у тебя казачок! Лазутчик.
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