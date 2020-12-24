Прикормленный лось пришел к деревенскому магазину за вкусняшками

Лось, названный жителями Тверской области Григорием, пришел из заповедника в деревню Синцово и без лишних стеснений стал просить лакомства. Лесной житель не боится людей и дает себе погладить.
Животное не первый раз приходит в деревню из национального парка «Завидово». Местные жители прозвали его Григорием и подкармливают хлебом и морковкой.
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