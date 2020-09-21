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Сообщество Без кота и жизнь не та 652 поста • 322 подписчика подписаться
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Лучшие болельщики: коты наблюдают за игрой в мяч

Лучшие болельщики: коты наблюдают за игрой в мяч (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 08:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: болельщики   видео   животные   коты   милота   прикол   
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Хвостатые болельщики с задором следили, как мужчина и его племянница играют в мяч. Их реакция на происходящее оказалась интереснее самой игры.

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Метки: болельщики   видео   животные   коты   милота   прикол   
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