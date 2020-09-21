Лучшие болельщики: коты наблюдают за игрой в мяч

Хвостатые болельщики с задором следили, как мужчина и его племянница играют в мяч. Их реакция на происходящее оказалась интереснее самой игры.
Коты внимательно наблюдали за игрой в мяч, а котенок посередине был готов присоединится к ней в любой момент.
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