FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10997 постов • 2450 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Писать стоя оказалось не так уж и просто

Писать стоя оказалось не так уж и просто (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 09:39
Сообщество : Юмор
Метки: видео   вода   женщина   мочеиспускание   реакция   шланг   эксперимент   
1019
1
1
Как известно мужчина чаще всего мочится стоя, а женщина — сидя на унитазе или корточках. Однако некоторым представительницам прекрасного пола порой хочется узнать, каково это — писать стоя и они идут на эксперименты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   вода   женщина   мочеиспускание   реакция   шланг   эксперимент   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Евгений Час назад
Это она пробовала ещё без усложнений (еврейский стиль). А по хорошему, там ещё наконечник с разбрызгивателем стоять должен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
seller-k 44 минуты назад
Ну если хочется...

Ну если хочется...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
390
Тор Арен (Bad Citizen) 53 минуты назад
Это что, выходит что я всю жизнь в муках провожу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
poha Час назад
А по пьяни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей 2 часа назад
Я тебе больше скажу, у мужиков, с возрастом, часто вообще писать становится не просто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варяг 2 часа назад
Писать стоя оказалось не так уж и просто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
13k
Alex Варяг 2 часа назад
Простатит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Без сложных щей" - как популярные блогеры пытаются научить жизни современную молодежь "Без сложных щей" - как популярные блогеры пытаются научить жизни современную молодежь Женщина пожалела, что согласилась прокатиться на аттракционе Женщина пожалела, что согласилась прокатиться на аттракционе Как не стоит тушить горящее масло Как не стоит тушить горящее масло Когда решила провести опыт с колой и ментосом самостоятельно Когда решила провести опыт с колой и ментосом самостоятельно Женщина неожиданно упала со стоматологического кресла Женщина неожиданно упала со стоматологического кресла Когда снится пляж и море Когда снится пляж и море
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

592921



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Неловко как вышло...": улётная переписка с учительницей сына
1
128
"Неловко как вышло...": улётная переписка с учительницей сына
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
9
95
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
0
21
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
Крест Животворящий: орудие казни или символ всепрощающей любви?
0
13
Крест Животворящий: орудие казни или символ всепрощающей любви?
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#дтп#прикольные#разное#на различный вкус#природа#маразм#россия#актеры
#юмор#интересно#авария#история#смешные#автомобили#в мире#позитив#смешно#бразилия
#прикол#кино#факты#авто авария#автомир#интересное#люди#полиция#сша#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться