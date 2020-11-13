Писать стоя оказалось не так уж и просто

Как известно мужчина чаще всего мочится стоя, а женщина — сидя на унитазе или корточках. Однако некоторым представительницам прекрасного пола порой хочется узнать, каково это — писать стоя и они идут на эксперименты.
Решившаяся на забавный эксперимент женщина не смогла сдержать эмоций.
Источник:
Ссылки по теме:
- Тигр в зоопарке попытался напасть на сидящую к нему спиной женщину
- Когда решила провести опыт с колой и ментосом самостоятельно
- Женщина пожалела, что согласилась прокатиться на аттракционе
- Попытка сделать ксерокопию воды
- Химический эксперимент пошел не по плану
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...