Посетительница магазина засунула колбасу в трусы

Немолодая посетительница продуктового магазина засунула колбасу в своё нижнее белье и попыталась покинуть торговую точку. Установленная в торговом зале камера наблюдения запечатлела момент кражи.
Женщина попыталась вынести товар, но была остановлена сотрудниками охраны магазина. Они попросили даму вернуть похищенные продукты.
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