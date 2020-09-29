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Посетительница магазина засунула колбасу в трусы

Посетительница магазина засунула колбасу в трусы (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 08:06
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   женщина   колбаса   кража   магазин   трусы   
1067
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Немолодая посетительница продуктового магазина засунула колбасу в своё нижнее белье и попыталась покинуть торговую точку. Установленная в торговом зале камера наблюдения запечатлела момент кражи.

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Метки: видео   женщина   колбаса   кража   магазин   трусы   
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14  комментариев
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1k
teleuser Час назад
Весь ужас этой истории что колбасу вернут на полку и продадут
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11k
Stark 11 минут назад
- доча, я в ютубе
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11k
Stark 12 минут назад
а выражение лица, когда засунула... холодная, видать
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1k
Ale-x 17 минут назад
Лицо сморщила, нарное очень холодная колбаса).
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Теперь эта палка колбасы стала высшим сортом с сырком
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5k
Сгусток позитива Час назад
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13k
ВОВЧЕГ Час назад
Ну вот кому-то теперь достанется колбаса с запахом пи...ны.
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4k
prostoVetal22 Час назад
Нндаа.Наблюдал как мудака охрана тормознула и существо доставало балычок из штанов.На вопрос"Сам бы ел" был ответ:А х.ли,она же в упаковке.
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−54
Андрей Аксаментов Час назад
Узнай страну по пенсионерам...
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8k
котегRUS Час назад
мьдааа... голод- не тётка
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609
GantZ 2 часа назад
Сначало тетка сказала достаньте колбасу и ее надо дезенфицировать (с целью вернуть ее на прилавок, но даже в таком случае врядли ктото бы заморочился ее дезенфицировать. Просто положили бы обратно и все.) Потом видать в головн щелкнуло что пишется все на видео и дополнила - и утилизировать.
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4k
prostoVetal22 GantZ Час назад
А что такого?Мышки бегают,тараканчики носятся,кошки или собачки пробегают(как и где хранят продукцию ДО поступления в магазин тайна большая) нормально,а тут прям фу.
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196
Тюлень Боевой 2 часа назад
Посетительница магазина засунула колбасу в трусы
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139
Родион Виштак 2 часа назад
Соскучилась женщина по колбасе между ног...
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Mr.Adamson

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