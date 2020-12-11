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Доигралась: озабоченный дельфин напал на туристку

Доигралась: озабоченный дельфин напал на туристку (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 10:15
Сообщество : Животные
Метки: видео   дельфин   женщина   куба   нападение   прикол   
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Отдыхавшая на Кубе женщина решила познакомиться и поиграть с дельфинами местного океанариума после шоу. Однако знакомство пошло явно не по плану. Один из дельфинов проявил к ней сексуальный интерес.

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Метки: видео   дельфин   женщина   куба   нападение   прикол   
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10  комментариев
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20k
Батончик с маком 47 минут назад
трусы надо надевать
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6k
grimmsan 4 секунды назад
спустя 9 месяцев на свет появился ихтиандр)))))
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2k
leto2016 6 минут назад
Дельфин и русалка, сюжет этой песни.
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2k
Ухалус Посовиномус 15 минут назад
А она и не против
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8k
ScorpionDS 16 минут назад
Вот так появляются русалки ... )))
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39
bylbatarasich Полчаса назад
и такое бывает
и такое бываетПосмотреть
и такое бывает
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442
Владимир 39 минут назад
ждем видео с китом )
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1k
Ям Владимир Полчаса назад
- почему камбала плоская?
- потому, что её кит трахнул.
- почему у краба глаза навыкат?
- он видел эту ёплю
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