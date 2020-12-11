Доигралась: озабоченный дельфин напал на туристку

Отдыхавшая на Кубе женщина решила познакомиться и поиграть с дельфинами местного океанариума после шоу. Однако знакомство пошло явно не по плану. Один из дельфинов проявил к ней сексуальный интерес.
300-килограммовый дельфин-афалин выпрыгнул из воды и попытался совокупиться с туристкой.
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