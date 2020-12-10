Мужчина оформил одну из комнат в доме в стиле железнодорожного купе

Инженер и путешественник Владимир Шулояков однажды захотел построить дом своей мечты. Во время строительства жилища он решил добавить частичку дорожной романтики и оформил одну из комнат в стиле купе в вагоне поезда.
Вместо окна он установил большой экран, на котором под стук колес крутятся видеоролики с атмосферными пейзажами.
Смотреть с 20:46
Смотреть с 20:46
Источник:
Ссылки по теме:
- Жутковатый костюм на Хэллоуин
- Необычный глобус, на котором можно слушать радио разных стран
- Удивительная живая картина на асфальте
- Необычный чайник из прошлого
- Симулятор шашечника
51
Понравилось51
Новости партнёров
Загрузка...