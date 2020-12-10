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Мужчина оформил одну из комнат в доме в стиле железнодорожного купе

Мужчина оформил одну из комнат в доме в стиле железнодорожного купе (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 08:31
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вагон   видео   дизайн   интересно   интерьер   креатив   купе   
3564
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Инженер и путешественник Владимир Шулояков однажды захотел построить дом своей мечты. Во время строительства жилища он решил добавить частичку дорожной романтики и оформил одну из комнат в стиле купе в вагоне поезда.

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Метки: вагон   видео   дизайн   интересно   интерьер   креатив   купе   
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21  комментарий
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400
француз 2 часа назад
Мужчина оформил одну из комнат в доме в стиле железнодорожного купе
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6k
Владимир 4 секунды назад
Муж проводницы вынужден трясти кровать, чтобы жена открыла туалет.
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6k
Garpia121 15 минут назад
Ширли-Мырли. Капустки не хватает.
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2k
Вячеслав Сериков 22 минуты назад
Так сидишь, водочку с другом попиваешь, открывается дверь, а там сержант с начальником поезда. И ссаживают тебя с поезда за употребление) обидно...
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16
a_bass 22 минуты назад
Дверь в купе неправильно сделана. Если после посадки в поезд и "отдыха" пассажир ночью захочет в туалет или к проводнице, то не сможет открыть...
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1k
Алексей Полчаса назад
Есть у меня товерищ один, он пить не умет всегда в хламину, что его до кровати вести надо! Туда бы положить его спать, вот он о.х.у.е.е.т сутра! Куда-то едет а куда не знает и не помнит!
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2k
Max Lu Полчаса назад
прикольный мужик. почему бы и нет, если хочет
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17
bylbatarasich 40 минут назад
милый, а вот и романтический ужин
милый, а вот и романтический ужин
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−47
загнивают 43 минуты назад
кукуха поехала.... вот такие за путена и едро голосуют
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13k
homerchik 57 минут назад
Мужчина оформил одну из комнат в доме в стиле железнодорожного купе
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−46
Business Час назад
Сразу ясно, что он - идиот
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13k
Alex ASK 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Ligov 2 часа назад
Соответствующий звук и видео ряд есть. А как с тряской?)
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13k
Габит Калыков Ligov Час назад
Не, без тряски ощущения не те!
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5k
Алексей Васильев Ligov Час назад
Ссылка youtu.be
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105
Михайло Потапыч Ligov 47 минут назад
Новые поезда почти не трясет.
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4k
SSD 2 часа назад
Супер) Хороший бар получился)
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