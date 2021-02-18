Когда над мангалом поработал инженер

Интересная конструкция для любителей мяса, приготовленного на жаре тлеющих углей.
Остаётся только догадываться, сколько времени и сил уходит на чистку этого мангала.
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Зы
мог уж и колесики присабачить раз на то пошло
Лучшее – враг хорошего.
2. Излишняя сложность - все эти приблуды не помогают нифига, ровно так же легко и быстро переворачивается обычная решетка!
3. Ненужная сложность - если мяса осталось на пару шампуров или в меню есть рыба (под рыбную решетку), эти продукты можно было бы одновременно жарить... Короче мангал приобрел новые нужные функции, и расстался с обычной простотой.
Нет столика под тарелку для мяса. Даже простую решетку можно отнести к столу и разрядить там. Инженерный незачет.
Инженер никогда не должен усложнять конструкцию, только ради её усложнения. Перевернуть обычную решетку не сложнее и не дольше, чем использовать вот такой механизм.
Изделие лишенное практического смысла.