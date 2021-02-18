FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Еда 1248 постов • 530 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда 
Когда над мангалом поработал инженер

Когда над мангалом поработал инженер (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 09:13
Сообщество : Еда
Метки: видео   еда   интересно   креатив   мангал   мясо   необычное   
5055
1
1
Интересная конструкция для любителей мяса, приготовленного на жаре тлеющих углей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: видео   еда   интересно   креатив   мангал   мясо   необычное   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
27
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
АнтонПолднев 6 часов назад
Сил уходит столько же сколько на чистку любого гриля. Конструкция интересная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
golova2uh 2 часа назад
По поводу высоты жара прикольно ,а насчет переворачивания -Имхо лишнее (Затраты,вес конструкции и тд)

Зы

мог уж и колесики присабачить раз на то пошло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−69
ilisonili 2 часа назад
Шаг резьбы бы только побольше,медленно. А так круто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 3 часа назад
Вместо ручки-крутилки нужен шуруповерт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
бедный студент из Африки 3 часа назад
вы почувствовали этот чудный запах шашлыка?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
263
Виктор 3 часа назад
Накую я вертел, вертел накую я )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dusser Виктор 3 часа назад
... ваши шашлыки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212
Vlad 4 часа назад
оригинально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Сталкер 4 часа назад
Да ну нафиг...
Лучшее – враг хорошего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® 4 часа назад
Шок видео, смотреть до конца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Dabus 4 часа назад
Забавно что кода он начал крутить ручку, на заднем плане (судя по звукам) кто-то бурно кончил ... )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
HAL 9001 4 часа назад
Обычная конструкция. У меня в гриле так же регулируется расстояние углей от до решетки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Puans-on 4 часа назад
Так себе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113
Vasily Shevtsov 4 часа назад
Лучше даже не задумываться, сколько времени и сил понадобилось автору на поиски этого баяна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Roninsamuray 4 часа назад
Гениально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Vallek 5 часов назад
1. Регулировка высота нахер не нужна - мясо жарится, а не сушится.
2. Излишняя сложность - все эти приблуды не помогают нифига, ровно так же легко и быстро переворачивается обычная решетка!
3. Ненужная сложность - если мяса осталось на пару шампуров или в меню есть рыба (под рыбную решетку), эти продукты можно было бы одновременно жарить... Короче мангал приобрел новые нужные функции, и расстался с обычной простотой.

Нет столика под тарелку для мяса. Даже простую решетку можно отнести к столу и разрядить там. Инженерный незачет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Mike Miller 5 часов назад
Инженера, ну...
Инженер никогда не должен усложнять конструкцию, только ради её усложнения. Перевернуть обычную решетку не сложнее и не дольше, чем использовать вот такой механизм.
Изделие лишенное практического смысла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Mike Snow 5 часов назад
А что там чистить то? поднял угли до самого верха, немножко дровишек подкинул и пропалил все, потом отряхнул и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ 5 часов назад
че его очищать? костер развел и готово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
768
Лучший Друг 5 часов назад
Прикольная хрень, только решетка должна быть быстросъемной для мойки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Vazari 5 часов назад
Конструкция, конечно интересная, но, меня к примеру совершенно не напрягает перевернуть решетку руками, или отрегулировать жар кочерыжкой)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick 5 часов назад
я круглый смокер-гриль брал, там решетка тоже по высоте репетируется, но данное решение более удобное. одно но, если редко пользоваться, или на зиму не обработать (убрать в сухое место), резьба заржавеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Mike Snow Kostick 5 часов назад
да даже летом если на улице оставить - закореет сильно. Я помню мангал с откручивающимися ножками на пару недель корешу оставил - выкрутили только нагрев газовой горелкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Показать ещё
«Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности «Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности Мыши устроили себе пир в витрине китайского ресторана Мыши устроили себе пир в витрине китайского ресторана Маслины и оливки: в чем разница — мифы и реальность Маслины и оливки: в чем разница — мифы и реальность Мальчик виртуозно нарезал помидоры вслед за своим отцом Мальчик виртуозно нарезал помидоры вслед за своим отцом Девушка показала, как бюджетно воссоздать эффектные сцены из фильмов Девушка показала, как бюджетно воссоздать эффектные сцены из фильмов Как держать китайские палочки правильно Как держать китайские палочки правильно
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

615966



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Их не должно было быть! Отражения, которые получились случайно
2
40
Их не должно было быть! Отражения, которые получились случайно
Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку
3
197
Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Хассо и кошки. Два прикольных случая
0
1
Хассо и кошки. Два прикольных случая
Квадроцикл Polaris с колесами-шипами выглядит очень устрашающе
0
22
Квадроцикл Polaris с колесами-шипами выглядит очень устрашающе
Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний
Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#люди#аварии#авто аварии#позитив#сша#дети#картинки
#фото#прикол#история#природа#дтп#истории#приколы#автомир#забавно#прикольные
#факты#подборка#интересное#Россия#знаменитости#кино#СССР#автомобили#зима#снег

На что жалуетесь?

Вернуться