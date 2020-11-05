Разгневанный мужчина пустился в погоню за полуголым любовником жены

Мужчина уличил свою пассию в неверности и решил разобраться с любовником. Однако у любителя чужих жен были другие планы и он попытался сбежать.
Очевидец запечатлел сцену семейной драмы.
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Больше напоминает сценку из фильма, чем бытовуху.
Ну мент само собой в крик, а любовник в чем был вскакивает на подоконник пытается пролезть в форточку и застревает.
Мент подбегает и хватает того за член, но любовник выскальзывает, спрыгивает на землю и бросается бежать.
Мент выстреливает ему в след всю обойму, но не попадает.
Садится за стол, обхватывает голову руками и сокрушенно повторяет:
-И член ему вытер и с салютом проводил.
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