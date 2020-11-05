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Разгневанный мужчина пустился в погоню за полуголым любовником жены

Разгневанный мужчина пустился в погоню за полуголым любовником жены (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 08:39
Сообщество : Юмор
Метки: видео   жена   измена   любовник   муж   побег   погоня   прикол   
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Мужчина уличил свою пассию в неверности и решил разобраться с любовником. Однако у любителя чужих жен были другие планы и он попытался сбежать.

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Метки: видео   жена   измена   любовник   муж   побег   погоня   прикол   
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16  комментариев
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593
Heisenberg Час назад
Попахивает постановой.Поймал жену на измене и не всёк ни разу.А после того,когда любовник после прыжка корячился на полу,он даже вроде как и не пытался его догнать.Так,дружеская пробежка какая то вышла.
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4k
CCR 2 минуты назад
Мексеканский сериал снимают.
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265
Alexander Kolesnikov 7 минут назад
Постановка. Смотрим на одежду - муж полностью одет, значит обычно там люди ходят одетыми. Жена раздета, завернута в простынь - типа застали врасплох, не было времени одеться. Любовник вроде как тоже не одет, но трусы на нем явно не из отдела нижнего белья, а на ногах носки и обувка со шнуровкой.
Больше напоминает сценку из фильма, чем бытовуху.
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2k
jazzz 12 минут назад
Слишком много разговоров!
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2k
Дарвин и аморальная премия 13 минут назад
Приходит домой мент, а там жена с любовником.
Ну мент само собой в крик, а любовник в чем был вскакивает на подоконник пытается пролезть в форточку и застревает.
Мент подбегает и хватает того за член, но любовник выскальзывает, спрыгивает на землю и бросается бежать.
Мент выстреливает ему в след всю обойму, но не попадает.
Садится за стол, обхватывает голову руками и сокрушенно повторяет:
-И член ему вытер и с салютом проводил.
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5k
Игорь 17 минут назад
Цирк уехал - клоуны остались. Постанова
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1k
Anubis17 Полчаса назад
Напомнило видео.
Ссылка www.youtube.com
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33k
dima423 51 минуту назад
помоему постанова, похоже на дешевую оперетку)) ...но чето все равно возникает много вопросов... во первых почему муж гонится за любовником если надо пи*дить жену (ведь любовник ее не изнасиловал), во вторых почему любовник убегает, мог бы по щам (по рогам) мужу надавать в пределах самообороны...
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19k
Батончик с маком Час назад
прям ералаш.
обучение бегу по бразильской системе
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8k
chichic1 Час назад
конечно постанова, захотел бы 10 раз догнал)
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474
alienator Час назад
жизнь лучшие кино
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326
.-- Час назад
постановка
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
а мужик шустро бегает с подвернутой ногой)))
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