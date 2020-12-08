Когда каждый твой шаг обходится очень дорого

Рабочие столкнулись с мужчиной, которому кажется плевать на большинство придуманных обществом правил. Стоит отметить, что у работяг просто ангельское терпение.
Кажется он сам не понял, что произошло.
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Разума там нет. Остатки рефлексов.
Очень печальное зрелище.
Как только уложил бетон, по нему обязательно пройдется собака или кошка.
Не рановато ли?
Возблагодарим же Его!