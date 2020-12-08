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Когда каждый твой шаг обходится очень дорого

Когда каждый твой шаг обходится очень дорого (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 13:52
Сообщество : Юмор
Метки: видео   идиот   неудача   рабочие   труд   фейл   цемент   
9433
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Рабочие столкнулись с мужчиной, которому кажется плевать на большинство придуманных обществом правил. Стоит отметить, что у работяг просто ангельское терпение.

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Метки: видео   идиот   неудача   рабочие   труд   фейл   цемент   
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18  комментариев
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17k
Мойша 3 часа назад
В данном случае индуса.
В данном случае индуса.
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20k
turyst 17 минут назад
Видел я вживую "бензино и клеедышащих".
Разума там нет. Остатки рефлексов.
Очень печальное зрелище.
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29k
Mamin Sibiriak 49 минут назад
У нас бы ролик закончился на 7-й секунде.

У нас бы ролик закончился на 7-й секунде.
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360k
Алексей Час назад
у нас бы не дошел. там бы и забетонировали
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913
Сергей Час назад
Фуфло, постановка, как и всё в тиктоге ...
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6k
Ноутбуки Накомоде 2 часа назад
Есть народная примета:
Как только уложил бетон, по нему обязательно пройдется собака или кошка.
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68
Mr White Man 2 часа назад
что от обезьяны хотите ?
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−136
im240 2 часа назад
удивительно что ему в спину не прилетел кирпич
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18k
BiZ 2 часа назад
а второй снимал? и че не вломили обоим?
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
А что, школьники уже на каникулах?
Не рановато ли?
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12k
Иван 3 часа назад
товарищи! Мы только что собственными глазами узрели чудо Господнее! Простой человек прошел по невысохшему бетону, аки посуху! И, при этом, его не от3,14здили дорожные рабочие, и не запихнули копыта его поганые в мерзкую его )/(опу!
Возблагодарим же Его!
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4k
Estetik 3 часа назад
так мужик своими ежедневными прогулками уже второй месяц давал им работу...
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399
... 3 часа назад
Когда каждый твой шаг обходится очень дорого
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3k
rutt 3 часа назад
Чижик удолбанный. Токсикомания зло!
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975
satra 4 часа назад
"Выходка мужчины послужила основанием для основания нового бетонного основания."
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29k
Alex 4 часа назад
Надо было там же прикопать. Пусть бетон экономит
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6k
Sterling Malory Archer 4 часа назад
Нюхает момент. Не типа моменто море, а типа клей
Нюхает момент. Не типа моменто море, а типа клей
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10k
Serg2001 4 часа назад
Когда каждый твой шаг обходится очень дорогоПосмотреть
Когда каждый твой шаг обходится очень дорого
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