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Незавидная судьба отпущенной на волю рыбы

Незавидная судьба отпущенной на волю рыбы (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 11:37
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   море   неожиданно   неудача   рыба   фейл   
7860
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Авторы видео решили выпустить пойманную рыбу обратно в море. Однако отпущенная на волю рыбка недолго радовалась своему счастью.

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Метки: видео   животные   море   неожиданно   неудача   рыба   фейл   
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31  комментарий
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19k
Батончик с маком 20 часов назад
теперь место прикормлено
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6k
Саша Смирнов 11 часов назад
Так он был не жилец. Уже плавал брюхом кверху. Естественный отбор. Был бы в "форме", моментально уплыл.
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11k
Inlex Саша Смирнов 4 часа назад
оклемался бы... в руках хвостом шевелил будь здоров... да не судьба
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1k
Илья 11 часов назад
Я, как-то, вышел покурить с офиса. Смотрю, в коридоре, большой такой, кузнечик прыгает. Ну, думаю, выхода не найдет, жалко стало. Словил его, с минимальными для него повреждениями, вышел на улицу (рядом с курилкой большая асфальтированная парковка), и отпустил его. Кузнец такой - прыг-скок... И тут, откуда не возмись, воробей прилетел и слопал его. Я так и не понял, кому больше помог...
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15k
Anna 13 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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671
Арам Текнеджян 15 часов назад
Ну хотя бы понятно на какого живца нужно ловить нормальную рыбу...
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944
Андрей Манахов 15 часов назад
Это рыбья карма
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58k
Доктор Джонс 16 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
abasg 16 часов назад
брат увидел паучка в квартире. за окном -17 и ветер метров 20 в секунду (сдувает). чтобы не прихлопнули тапком - он приоткрыл окно и выкинул его на улицу.. спас, в общем.
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5k
Pravednik84 abasg 12 часов назад
У нас долго Вася жил, на окне паутинку сплёл, мы его старательно не трогали, старались подкармливать (в случае столь маленького паучка это не просто), потом ушёл((((((
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3k
Кистень abasg 11 часов назад
Ничего с паучком в -17 не случится. Ну полежит до весны в снегу. Солнце пригреет-тот проснётся. Я тоже паучков не убиваю, а выбрасываю за окно.
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3k
schmubu 16 часов назад
рыбак - тормоз безнадёжный.
если за губу зацепил - можно снять и отпустить. а эта рыбина крючок проглотила, и за желудок зацепилась. он там пока отцеплял пол-желудка ей вырвал, она всё-равно сдохла бы.
в таких случаях, если хочешь, чтобы рыба дальше жила, надо леску обрезать. через пару месяцев крючок в желудке растворится.
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9k
Serg2001 17 часов назад
Читал про морских котиков. Попали в нефтяное пятно. Была целая эпопея по их спасению. Собирали средства на их реабилитацию. Всего, если не ошибаюсь, было потрачено около 15 тыс. $. Пришло время отпускать их на волю. Собралась куча народа. И вот под торжественную музыку через минуту после того, как их отпустили, они были съедены то ли касатками, то ли акулами... Подробностей не помню, но смысл такой же как и с этой рыбой.
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671
Арам Текнеджян Serg2001 15 часов назад
Читал про этот случай. Только потрачено было гораздо больше денег.
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40k
Andrey 17 часов назад
От судьбы не убежишь :)
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4k
Странник 17 часов назад
Нихрена себе там крокодилы живут, а они мелочь какую-то ловят )))
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2k
RRK 18 часов назад
Как услышал русскую речь, сразу подумалось песда рыбке...
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1k
Vasiliy 19 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Barachek_Obachek 19 часов назад
Думал такие рыбки только в мультиках бывают
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515
АлексЮстасу 19 часов назад
Кто-нибудь расскажет, кто это были, и первая красивая, и вторая огромная?
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1k
Женя Женя78 АлексЮстасу 19 часов назад
групер сожрал попугая.
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40k
Andrey Женя Женя78 17 часов назад
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3k
Ыукп 20 часов назад
Вот, ълять, не понимаю таких любителей природы. Словить бы вас за губу крючком. И чтобы сорвались с этого крючка с порваной губой!
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2k
Hallo FreeSpace Ыукп 19 часов назад
что не так то ? рыбалка и рыбалка ...
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3k
Ыукп Hallo FreeSpace 16 часов назад
Рыбалка - это когда улов домой. А дома сидишь и думаешь как её почистить.
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2k
Hallo FreeSpace Ыукп 15 часов назад
а здесь что не так , поймал не съедобную рыбу и отпустил ...
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7k
babsbaberley 20 часов назад
Вот лохи, надо было к рыбке леску покрепче крепить.
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10k
Сибирячка 20 часов назад
А вам бы выдирать из щеки крючок под водой так минут 5 вас там продержав и вытащив вас на воздух еще и удивиться, что вы не в адеквате.
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2k
Hallo FreeSpace Сибирячка 19 часов назад
ты че , рыбку не любишь кушать ?
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10k
Сибирячка Hallo FreeSpace 14 часов назад
Конечно люблю, но вот так над выловленной не издеваюсь. Раз поймал так и ешь, а не устраивай забаву
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2k
Hallo FreeSpace Сибирячка 13 часов назад
а в чем там забава то была ?
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