Незавидная судьба отпущенной на волю рыбы

Авторы видео решили выпустить пойманную рыбу обратно в море. Однако отпущенная на волю рыбка недолго радовалась своему счастью.
От судьбы не убежишь
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если за губу зацепил - можно снять и отпустить. а эта рыбина крючок проглотила, и за желудок зацепилась. он там пока отцеплял пол-желудка ей вырвал, она всё-равно сдохла бы.
в таких случаях, если хочешь, чтобы рыба дальше жила, надо леску обрезать. через пару месяцев крючок в желудке растворится.