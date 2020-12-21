Зимнее развлечение, доступное каждому

Забавное зимнее развлечение, для осуществления которого понадобится снег и немного везения.
Навалило много снега? Нужно брать из этого по-максимуму!
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Метки: видео прикол развлечение снег юмор
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