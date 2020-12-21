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Зимнее развлечение, доступное каждому

Зимнее развлечение, доступное каждому (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 10:46
Сообщество : Юмор
Метки: видео   прикол   развлечение   снег   юмор   
254
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Забавное зимнее развлечение, для осуществления которого понадобится снег и немного везения.

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Метки: видео   прикол   развлечение   снег   юмор   
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3  комментария
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7k
Агент Безопасной Национальности 44 минуты назад
Обычно для этого используют салат, но со снегом тоже неплохо получилось
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4k
Regerald Полчаса назад
Не каждому, кое-где вторую зиму подряд снегу толком нету...
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19k
Ратибор 40 минут назад
Повезло ему, что на жёлтый снег не наткнулся
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